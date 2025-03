$!Pescadores del embarcadero de Playa Sur enfrentan escasez de capturas en Mazatlán

“Es que no ha habido (capturas), no ha habido lo que es normal en estos tiempos. Es muy poco lo que sale; días antes si estaban sacando mejores cosas, pero ya esta semana se puso muy ‘piojo’ el asunto. Luego lo que uno hasta en el litro de aceite, no se no ha apoyado en nada, la verdad; antes nos conseguían colchonetas, despensas y ahora nada”, comentó Teófilo Jiménez, pescador del lugar.

“La cosa es que uno tiene que estar yendo diario, porque ahora no hubo pesca, pero ¿que tal si mañana sí hay? Se tiene que ir también mañana y eso lo que uno está gastando, en la gasolina cara y la carnada. En esta pesca se tiene que ir diario para sacar algo”.

Los pescadores esperan que con la llegada del calor las condiciones del mar se mejoren y puedan salir mejores especies, la cuales les ayuden a sacar por lo menos en lo que se invierte en las lanchas.

Por lo pronto, afirman que tienen que seguir buscando suerte en el mar mazatleco para llevar un sustento a casa.