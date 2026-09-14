Pescadores del sur de Sinaloa enfrentarán cuarto año de incertidumbre por escasez de camarón

MAZATLÁN._ Una temporada de camarón marcada por la incertidumbre enfrentarán los pescadores de Rosario y Escuinapa por cuarto año consecutivo, debido a la escasa presencia del producto en los sistemas lagunares del sur de Sinaloa.

Así lo dio a conocer Flor Emilia Guerra Mena, Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, quien reconoció que los muestreos no ofrecen buenas noticias para esa región, donde más de 3 mil pescadores organizados y aproximadamente mil 900 trabajadores libres dependen de la actividad.

La funcionaria destacó que, aunque los trabajadores mantienen la expectativa de obtener capturas favorables una vez levantada la veda, no existe camarón suficiente para todas las personas que saldrán a pescar.

“Desgraciadamente, es el cuarto año consecutivo que los pescadores de Rosario y Escuinapa enfrentan incertidumbre en su temporada de camarón. Están con la ilusión de tener una buena temporada, pero también están conscientes de que no hay camarón suficiente para todos”, comentó.

Guerra Mena explicó que los muestreos presentan resultados distintos en los sistemas pesqueros del sur, pues mientras que en Huizache, al sur de Mazatlán, se observa una presencia regular, en Caimanero, Rosario, el panorama resulta desfavorable.

Asimismo, señaló que en Teacapán, Escuinapa, sí se ha detectado camarón, pero su talla es demasiado pequeña, lo que reduciría su valor comercial y la rentabilidad de las capturas.

“En el Huizache, al sur de Mazatlán, sí se ve más o menos presencia de camarón, en Rosario no, en lo que es Caimanero, y en Teacapán es muy, muy pequeño el camarón que se alcanza a observar”, declaró.

La Secretaria mencionó que la disponibilidad actual del crustáceo se encuentra lejos de los niveles registrados décadas atrás, lo cual es de gran preocupación para el sector en la región.

“Si los precios con un buen tamaño no nos garantizan, imagínate con una talla demasiado pequeña. No hay la presencia que teníamos en décadas anteriores”, dijo.

Ante este panorama, Guerra Mena comentó que la baja disponibilidad del producto podría ocasionar que la temporada efectiva de capturas termine después de algunos días o semanas, como ha sucedido durante los últimos años en las comunidades del sur.

De tal forma que explicó que la cantidad de camarón varía de acuerdo con las mareas y las condiciones ambientales, por lo que todavía existe la posibilidad de que los pescadores obtengan resultados favorables durante los primeros días.

“En años anteriores fueron dos, tres o cuatro días, unas dos o tres semanas y ya se acababa la temporada. Esperemos que inicie y que puedan tener, aunque sea, un buen comienzo”, manifestó.

Además, indicó que en la pesca ribereña también suelen registrarse capturas durante noviembre y diciembre, cuando disminuyen las temperaturas; sin embargo, las condiciones actuales impiden garantizar que esto ocurra.

La temporada de capturas en sistemas lagunares, estuarios, marismas y bahías de Sinaloa comenzará a las 00:00 horas del 22 de septiembre y de acuerdo con Guerra Mena, la fecha fue consensuada con los pescadores ribereños, quienes estuvieron de acuerdo en comenzar la actividad aun conociendo la presencia limitada del producto.

Asimismo, la funcionaria informó que este año no habrá autovedas, a diferencia de temporadas anteriores, por lo que la captura comenzará en la fecha establecida.



Deterioro de lagunas reduce producción

La Secretaria atribuyó la falta de camarón de buen tamaño a un problema estructural en los sistemas lagunares del sur, los cuales presentan escasa profundidad, elevada salinidad y condiciones limitadas de oxigenación.

En este sentido, señaló que durante otros años la baja producción se relacionaba con la sequía, pero en esta ocasión las lluvias tampoco permitieron una recuperación considerable.

“El problema del sur es un problema más de fondo, es muy profundo. Años anteriores le echábamos la culpa a la sequía, pero ahora ha llovido mucho y tampoco se ve”, señaló.

“El sistema lagunar ya está decadente. En el sur está muy alta la salinidad, hay muy poca profundidad y la oxigenación está más o menos”.

Entre los factores que agravan la situación mencionó las aguas residuales, la agricultura, la acuacultura, la pesca ilegal, el incumplimiento de las vedas y el uso de artes de pesca no permitidas.

Ante esta problemática, Guerra Mena comentó que el Gobierno estatal elaboró hace aproximadamente dos años estudios de impacto ambiental para un proyecto de dragado que abarcaría desde Huizache, al sur de Mazatlán, hasta parte de Escuinapa.

La funcionaria compartió que la propuesta busca devolver profundidad a los sistemas lagunares y mejorar el intercambio de mareas, pero permanece pendiente de autorización por parte de Semarnat.

Además, aclaró que el dragado solamente constituiría una de las medidas necesarias y no solucionaría por sí solo el deterioro.

“El dragado sería para darle profundidad, porque el sistema lagunar del sur no tiene profundidad, pero también se deben acabar las malas prácticas”, mencionó.

Con el levantamiento de la veda previsto para el 22 de septiembre, los pescadores del sur comenzarán otra temporada sin certeza sobre el volumen que podrán capturar ni el tiempo que podrán mantenerse trabajando.

Sin embargo, el resultado de las primeras mareas será determinante para miles de familias de Rosario y Escuinapa, mientras continúan pendientes las acciones integrales para recuperar los sistemas lagunares y mejorar la producción de camarón.