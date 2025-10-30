Pescadores en Mazatlán confirman que ya recibieron el apoyo de Bienpesca

Retrasado pero ya cayeron los 3 mil 750 pesos del Bienpesca en Mazatlán.

El presidente de la cooperativa de Pescadores Artesanos de Playa Norte, Edgar Moya Acosta, confirmó que desde ayer ya recibieron el tan esperado apoyo, finalmente.

“Ya llegó el pago a la gente, ya lo tienen en sus manos”.

Conapesca y el Gobierno de Sinaloa habían anunciado beneficiar a 32 mil pescadores y acuacultores de todo Sinaloa.

La inversión es de 122.2 millones de pesos que se obtuvieron por un convenio de colaboración entre Gobierno de Sinaloa y Conapesca para apoyar a la actividad pesquera y acuícola.

El instrumento incluye la entrega del complemento del Bienpesca, con un apoyo económico de 3 mil 750 pesos a cada beneficiario.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó acercar los servicios y los programas de Conapesca a estos sectores productivos, destacó el titular de Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez.

Con este instrumento se otorgará el complemento del Bienpesca uno de los Programas del Bienestar del Gobierno de México con un apoyo económico de 3 mil 750 pesos a cada derechohabiente en Sinaloa, lo que representa una inversión de 122.2 millones de pesos, de los cuales 50 por ciento aporta la Federación y 50 por ciento proviene del Gobierno estatal.

El comisionado nacional Salgado Vázquez manifestó que esta firma surge por interés en el bienestar de las y los pescadores y acuacultores, quienes contribuyen con su compromiso al fortalecimiento de soberanía alimentaria.

“El común que nos une es la sensibilidad para llevar el bienestar y la prosperidad a las y los pescadores de todo el país y, en este caso, a los de Sinaloa”, manifestó.

Asimismo, subrayó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está al pendiente de las y los pescadores y acuacultores de todo el país y, por ello, ha encomendado acercar los servicios y los programas de Conapesca a estos sectores productivos.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, expresó que este apoyo es un aliciente para las y los productores y el fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola.

“El pueblo sinaloense se los agradece, más de 32 mil beneficiarios, entre hombres y mujeres. No solo son pescadores y pescadoras ribereños, también tenemos a los y los pescadores en aguas continentales, las y los acuacultores y las tripulaciones de las embarcaciones mayores que también se benefician de ello”, señaló.