$!Pescadores en Mazatlán reportan buenas capturas al inicio de la Cuaresma

MAZATLÁN._ Llegó la Cuaresma y en Mazatlán, los pescadores registran buenas capturas de escama y langosta. En cambio, la escasez del camarón encareció el precio en casi 40 un por ciento más al ser el preferido de la temporada. Tal como ocurre cuando hay un incremento en la demanda de atún producto, como en la Cuaresma, hay especies como el camarón que se encarecen. El kilo de camarón saltó de 165 a 235 pesos, lo que es un aumento del 42 por ciento, según algunos comerciantes. Mientras que el camarón chico subió 4 por ciento, el camarón mediano 2 por ciento y el grande menos de 1 por ciento.





Además la escama, como el huachinango, subió 9 por ciento, al igual que la mojarra. Así es como la inflación estacional en productos del mar castiga al consumidor que se aferra al camarón. Edwin Manuel Chávez Martínez desde las 5 de la mañana parte en busca del pescado y langosta casi todos los días, pero esta semana ha marcado buen volumen y tamaño. ”Ya se empieza a pescar, ya se está moviendo el pescado, parece que sabe que ya es Cuaresma”, dijo uno de los pescadores del embarcadero de Playa Norte.

Platicó que las especies que más están capturando son la curvina, pargos, langosta y las tontas, mejor conocidas como “las güeras”, especie que se busca para el ceviche. ”Es lo que sacamos ahora, es lo que más gusta a la gente para esta Cuaresma. Las tontas o mojarras piedreras, normalmente lo utilizan mucho para los ceviches y también estamos sacando para los zarandeados y caldos. Tienen buen tamaño. Sí, hoy sí salieron grandes, la verdad está grande”. Comentó que normalmente sacan pescados de tamaños de 2 a 3 kilos, de las especies que les piden mucho para cocinar el caldo, ya partido y troceado.

En cuanto a los precios, dijo que la curvina en el embarcadero la están vendiendo a 50 o 60 pesos y el pargo 50 el kilo y el pargo primera por 110 pesos. Indicó que ahí los pescadores manejan los mismos precios al público y quienes aumentan los encarecen son los que venden en tiendas, mercados, y restaurantes o marisquerías en este tiempo de Cuaresma. ”Aquí todo el tiempo estamos en el mismo precio estable. Nosotros vendemos para que la gente coma. Ni un cinco ni un diez más y no aumentamos para que se vengan a comprar. Que se vengan a la Playa Norte aquí a comprar más barato. Habiendo pescado se le vende a la gente”. Insistieron que en el embarcadero van a encontrar además de pescado fresco, los precios bajos . De acuerdo con la experiencia de algunos pescadores con más tiempo, señalan que estos meses, de febrero, marzo y abril es cuando repunta la presencia en la bahía porque el agua está fría.