$!Pescadores mazatlecos exigen frenar a ‘changueros’ en el inicio de la veda

“Estuvo de regular a bien, la verdad sí estuvo buena en comparación de otras temporadas, estuvo bien. Nosotros en particular tuvimos 42 toneladas en tres viajes que echamos en la temporada, que es por encima de lo que sacamos en promedio por temporada”, indicó.

El pescador sostiene que ellos y los demás pescadores respetarán los tiempos de veda, pero también pide a las autoridades vigilar que los “pangueros” también las cumplan, dado que se da mucho que esas embarcaciones capturen el crustáceo en tiempos indebidos.

“Ahorita lo que sí ya no se puede en pesca es el camarón grande, porque las pangas saquean en tiempos de veda, en tiempos de veda entran y las pangas saquean el camarón, lo acaparan, no hay vigilancia, no hay nada...quisiéramos más vigilancia”, demanda.

“Nosotros todo el tiempo respetamos, a los barcos, de hecho cuando uno sale, si te llegan a agarrar changueando o cualquier cosita, rápido te sancionan, y las pangas no, pueden pasar las interventoras de la Marina por un lado, y ahí los dejan, nosotros vemos todo eso”, agrega.