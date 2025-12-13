Pescadores piden mayor apoyo y capacitación para rescatar la pesca artesanal en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco de la celebración del primer Encuentro por la Pesca Artesanal y el Turismo Sustentable, pescadores mazatlecos pidieron a los distintos niveles de gobierno dar más foco a esta tradición y buscar maneras para borrar la indiferencia que actualmente tiene la gente por esta cultura olvidada.

Jorge Ramos, presidente de la Cooperativa de Buzos y Pescadores Artesanales de la Perla del Pacífico, mencionó que el gremio pescador necesita más actividades, como cursos y capacitaciones, para poder incursionar en otros ámbitos cuando no tengan fortuna en el mar.

“La cultura de la pesca artesanal se está cada día más baja; entonces nosotros ocupamos levantar esa cultura, porque apoyando a los pescadores no solo apoyamos al gremio, sino que apoyamos a la cultura, a la economía y sobre todo a nuestras tradiciones”, explicó Ramos Martínez.

“Nosotros lo que queremos es que no haya tanta indiferencia por parte de los gobiernos hacia la pesca artesanal. Lo que sentimos es que no estamos bien organizados, y nosotros como pescadores locales de aquí de Mazatlán, estamos solicitando no que solo nos den, sino que nos capaciten, nos den curso y nos tomen en cuenta, en los planes de urbanización, Mazatlán”.

“Sabemos que el futuro de Mazatlán va dirigido al turismo, y nosotros como pescadores no tenemos mucho producto, pero sabemos que sí podemos darle un valor agregado a nuestro producto y que todos esos factores nos pueda ir mejor”.



NECESITAN MESAS DE DIÁLOGO PARA RESOLVER TEMA DE CHINCHORROS

Por otro lado, el líder la Cooperativa explicó que están al tanto del problema que generan algunos pescadores con el tema de la chinchorro, por lo que opina que deben crearse mesas de diálogos para llegar a ciertos acuerdos y concientizar a las personas sobre los daños que estos objetos causan.

“Mira, habemos pescadores que somos de pesca selectiva y hay pesca de chinchorro, lo cual viene siendo también parte de nuestras tradiciones y de la cultura de los pescadores. Sin embargo, pasa que simplemente hay muchos pescadores que no respetan las normas; vienen y pescan muy a la orilla o pescan donde no se debe, tirando chinchorros”, señaló.

“Todos ya hemos visto lo que ha pasado con ballenas y con otras especies que se enredan; así que, lo que buscamos nosotros es alguna mesa de diálogo con todos los pescadores artesanales, acercamiento con los fobiernos, precisamente para que se traten todos esos temas”.

Reiteró que con estas mesas de diálogo no se buscaría señalar a nadie, sino realizar acercamientos y reuniones con las autoridades correspondientes, para que ellos eduquen a sus compañeros sobre el tema y se realice una pesca más limpia.