$!Pese a buena afluencia de turistas, pulmoneros aseguran no tener buena temporada

MAZATLÁN._ A pesar de que Mazatlán ha lucido con una gran cantidad de turistas en las últimas semanas, conductores de pulmonías señalan que los visitantes ya no gastan su dinero en estos tradicionales paseos por la zona costera; lo cual provoca que no está siendo una buena temporada vacacional para ellos.

Lo anterior fue comentado por David Cardona, pulmonero de profesión desde hace unos años, quien contó a Noroeste que últimamente el turismo viene muy justo de dinero y ya no se interesan por realizar otras actividades; por lo que prácticamente de lunes a jueves no hay casi nada de trabajo.

“Sí hay vacacionistas y hay personas que nos están visitando, pero como que su nivel económico es bajo y no gastan mucho. Solo pasan caminando, no quieren subirse, no traen dinero para ir a un restaurante, solamente para ir a la playa y llevar refrescos y sándwiches; entonces no hay mucho trabajo, está detenido un poco el movimiento”, dijo David Cardona.

“Nos va un poquito mejor el fin de semana, pero lo que es de lunes a jueves se pone muy tenso el trabajo, y es por la cuestión de que la gente trae poco dinero y no gasta. También les preguntamos que si no quieren un recorrido por todo el malecón o algo así, y no, dicen que solamente van a caminar, así que para nosotros no es negocio”.