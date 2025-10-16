$!Pese a crisis de inseguridad, dinamismo en el turismo no ha parado en Sinaloa: Feliciano Castro

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, descartó que el dinamismo de la industria turística en Mazatlán haya parado ante las condiciones de inseguridad en la entidad.
En representación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llegó Castro Melendrez para inaugurar los trabajos del Congreso Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica y Hotelera.
El Secretario General de Gobierno dio la bienvenida a los representantes de la industria gastronómica y hotelera y conexos de la República Mexicana que viajaron a Mazatlán.
“Son un sector que es indispensable para el desarrollo económico de México, reconociendo en los 90 mil trabajadores del País y los 7 mil de Sinaloa como parte importante de la fuerza laboral”.
Les agradeció reafirmar la confianza en el destino turístico para la realización de este encuentro nacional y les habló de iniciativas para embellecer la infraestructura con vocación turística para el buen despliegue de las diversas actividades.
Enumeró los 2 mil 514 millones de pesos invertidos en diversas obras, destacando las hechas en Mazatlán con 212 millones de pesos para construir el puente El Quelite en la carretera Mazatlán-Culiacán, además de los 280 millones de pesos del colector Camarón Sábalo donde se encuentra el corazón de la actividad turística.
Sobre la afluencia turística citó que de enero a la fecha a Sinaloa han llegado 4 millones 100 mil turistas, de los cuales 3 millones de visitantes han llegado a Mazatlán.
En cifras de ocupación, expuso el 72 por ciento promedio en hoteles, alcanzando el 90 por ciento según los meses.
También expuso los 14 hoteles en construcción que dotará de 2 mil 500 nuevas habitaciones.
Castro Melendrez acompañó al Congreso en el que el líder nacional Fernando Martínez Gutiérrez fue electo para los próximos seis años.