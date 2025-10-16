$!Pese a crisis de inseguridad, dinamismo en el turismo no ha parado en Sinaloa: Feliciano Castro

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, descartó que el dinamismo de la industria turística en Mazatlán haya parado ante las condiciones de inseguridad en la entidad. En representación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, llegó Castro Melendrez para inaugurar los trabajos del Congreso Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica y Hotelera. El Secretario General de Gobierno dio la bienvenida a los representantes de la industria gastronómica y hotelera y conexos de la República Mexicana que viajaron a Mazatlán.

“Son un sector que es indispensable para el desarrollo económico de México, reconociendo en los 90 mil trabajadores del País y los 7 mil de Sinaloa como parte importante de la fuerza laboral”. Les agradeció reafirmar la confianza en el destino turístico para la realización de este encuentro nacional y les habló de iniciativas para embellecer la infraestructura con vocación turística para el buen despliegue de las diversas actividades.