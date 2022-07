Pese a demanda del Estado contra Azteca Lighting, ‘El Químico’ dice que no rectificará sobre contrato por $400.8 millones

A pesar de la demanda que el Gobierno del Estado interpondrá contra Azteca Lighting, empresa con la que el Ayuntamiento de Mazatlán firmó un convenio de 400.8 millones para la compra de 2 mil 139 luminarias mediante adjudicación directa, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no dará marcha atrás con esa compra.

El 27 de junio el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que demandarían a esta empresa dado que entre marzo y abril del 2021 la pasada administración estatal adquirió luminarias por una suma de 12 millones de pesos, las cuales hasta el momento no han sido instaladas.

Cuestionado al respecto, Benítez Torres dijo que no se echarán para atrás en el acuerdo con Azteca Lighting, por la compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, dado que ellos han cumplido correctamente con la Comuna.

“No, no tengo porqué hacerlo, yo respeto, si no le cumplió al Gobierno del Estado, tienen que buscar la forma de resarcirlo, pero mientras nos cumpla a nosotros, no hay porqué no hacerlo”, precisó.

Hoy por la tarde el Gobierno de Rubén Rocha Moya dijo que vetará de todo contrato a la empresa Azteca Lighting, sin embargo, a pesar de eso, Benítez Torres mantendrá relaciones comerciales con ella.