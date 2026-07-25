Pese a hechos violentos Seguridad Pública descarta que delincuencia haya rebasado a las autoridades en Mazatlán

A pesar de que se siguen registrando hechos violentos en distintos puntos del puerto, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán asegura que las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno no se encuentran rebasadas por la delincuencia y mantienen una coordinación permanente para atender cada uno de los incidentes.

Jaime Othoniel Barrón Valdez, Secretario de Seguridad, informó que durante las últimas horas se registraron varios eventos delictivos, entre ellos un homicidio en la Colonia Lico Velarde y tres incidentes relacionados con artefactos explosivos, los cuales fueron abandonados en diferentes puntos de la ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Barrón Valdez señaló que, en todos los casos, las corporaciones de seguridad activaron de inmediato los protocolos de actuación policial y actuaron como primeros respondientes, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado.

“No vamos a generar una hipótesis sobre el tema, sino que ha habido eventos delictivos que atendimos de manera inmediata, se activaron los protocolos de actuación policial y se verificó cómo nos lo reportan”, expresó.

“Estamos trabajando, estamos coordinados, atendemos de inmediato cada uno de los eventos que se van presentando y mantenemos todos los protocolos de actuación”, añadió.

El Secretario detalló que uno de los casos ocurrió en un establecimiento comercial, donde fue localizado un artefacto explosivo que no detonó, mientras que en un domicilio de la Colonia Lico Velarde, también fue arrojado otro explosivo que no causó daños mayores, y más adelante fue encontrado un tercer artefacto sin detonar.

Asimismo, se reportó un vehículo con un impacto de bala en el parabrisas, aunque tampoco hubo personas heridas.

Al ser cuestionado sobre si el incremento de los hechos violentos refleja que las autoridades fueron superadas por la delincuencia, el funcionario rechazó esta posibilidad y afirmó que la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales continúa fortaleciéndose.

En este sentido, mencionó que además de atender los reportes de emergencia, diariamente se mantienen operativos preventivos, entre ellos el programa de Cero Tolerancia y recorridos de vigilancia en diferentes sectores del municipio.

“No, en ningún momento (se ha visto rebasada la autoridad). Estamos coordinados y vamos a reforzar aún más la seguridad y tengo la certeza de que va a haber resultados positivos con esta coordinación”, declaró.

En lo que respecta a la forma en que operan los responsables de estos hechos, evitó proporcionar detalles al señalar que esa información forma parte de las investigaciones en curso y podría afectar las indagatorias.

Sin embargo, sostuvo que las corporaciones realizan labores de inteligencia que permiten identificar objetivos, aunque esos datos permanecen bajo reserva.

Hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante reportes al número de emergencias 911 y denuncias anónimas al 089 cuando detecten personas, vehículos, motocicletas o inmuebles con comportamientos sospechosos.

Pues consideró que la participación ciudadana es un elemento importante dentro de la estrategia preventiva y puede contribuir a evitar la comisión de delitos.

“Es muy importante que, si observan un vehículo, motocicletas o algo que les parezca sospechoso, hagan el reporte al 911. Vamos a estar muy atentos; así también apoyan y colaboran con la prevención”, expresó.

A pesar de la serie de hechos violentos registrados en los últimos días, el funcionario descartó emitir una recomendación para que la población permanezca en sus hogares o evite salir.

“Un llamado a resguardarse sería irresponsable de mi parte cuando tenemos un operativo bastante amplio y una coordinación importante con las autoridades federales y estatales”, dijo.

Por tal motivo, señaló que actualmente existe un despliegue importante de elementos de seguridad tanto en la zona turística como en las colonias del municipio, como parte del Operativo Vacacional de Verano, por lo que consideró que sería irresponsable hacer un llamado de esa naturaleza.

Barrón Valdez rechazó que dicho operativo haya fracasado pese a los hechos recientes y aseguró que continúa dando resultados mediante las detenciones realizadas y el trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones de seguridad.

“No, en ningún momento ha sido fallido (el operativo vacacional de verano). Seguimos coordinados y seguimos realizando todas esas labores. Hay resultados tangibles en materia de seguridad con las detenciones que han realizado tanto la Secretaría de Seguridad Pública como las autoridades federales y eso habla del trabajo que se está realizando”, puntualizó.