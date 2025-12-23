$!Pese a la clausura de una palapa en Mazatlán, albañiles continúan trabajando en el lugar

Pese a la clausura de la palapa “Los Pulmoneros”, siguen realizando labores de construcción en el lugar. Tras un recorrido realizado por Noroeste, se constató como albañiles continúan pegando bloques y nivelando la barda encementada para colocar las vigas del piso de madera. Y es que los palaperos aplican el robo hormiga de grandes franjas de arena en playas de Mazatlán, denunciaron defensores del medio ambiente. Para Eduardo Martínez, le parece muy extraño que la Profepa no vigile las zonas de playas.









“Me hace muy raro el actuar de, de aquí de la Profepa. Hay muchísima opacidad totalmente, porque en todas las construcciones que se han hecho, nomás van y como que hacen, pero no preguntan sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Y a cualquier construcción, donde sea se pide la mía. Entonces, si no hay permiso, si no hay autorización de la mía, si no presentan eso, entonces, cómo es posible que construyan y pareciera que se preste ayuntamiento”. Por lo mismo, el dirigente de la Asociación “Cuidemos nuestro Mundo” pidió la renuncia de los responsables de cuidar la zona federal marítimo terrestre de Mazatlán por hacerse de “la vista gorda”, no solo de las dos recientes obras clausuradas sino de una docena de negocios con venta de mariscos en las playas, que antes eran de los bañistas y ahora se volvieron zonas privadas de unos cuantos.







