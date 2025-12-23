$!Pese a la clausura de una palapa en Mazatlán, albañiles continúan trabajando en el lugar

Pese a la clausura de la palapa “Los Pulmoneros”, siguen realizando labores de construcción en el lugar.
Tras un recorrido realizado por Noroeste, se constató como albañiles continúan pegando bloques y nivelando la barda encementada para colocar las vigas del piso de madera.
Y es que los palaperos aplican el robo hormiga de grandes franjas de arena en playas de Mazatlán, denunciaron defensores del medio ambiente.
Para Eduardo Martínez, le parece muy extraño que la Profepa no vigile las zonas de playas.
“Me hace muy raro el actuar de, de aquí de la Profepa. Hay muchísima opacidad totalmente, porque en todas las construcciones que se han hecho, nomás van y como que hacen, pero no preguntan sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Y a cualquier construcción, donde sea se pide la mía. Entonces, si no hay permiso, si no hay autorización de la mía, si no presentan eso, entonces, cómo es posible que construyan y pareciera que se preste ayuntamiento”.
Por lo mismo, el dirigente de la Asociación “Cuidemos nuestro Mundo” pidió la renuncia de los responsables de cuidar la zona federal marítimo terrestre de Mazatlán por hacerse de “la vista gorda”, no solo de las dos recientes obras clausuradas sino de una docena de negocios con venta de mariscos en las playas, que antes eran de los bañistas y ahora se volvieron zonas privadas de unos cuantos.
Responsabilizó a delegados en Sinaloa, de Semarnat, Profepa y a directores del Ayuntamiento de ser omisos en las obras que están reduciendo la arena y sus ecosistemas desde la zona de palapas de “Los Pulmoneros”, “El Pirata”, dicho negocio que se extendió para ambos lados con pilotes de material, “Gaviotas”, “Los Monos Bichis” y demás sitios con venta de mariscos y de drogas, que poco a poco se apoderan de los accesos, escaleras y baños públicos, y que ya casi llegan a la playa del monumento al pescador.
“No actúan, porque, pues, tienen inspectores que recorren las playas, barredores la operadora y no se dan cuenta. Por eso, este director de playas, como no ve, no sirven en su función, debería renunciar, o sea, si no ve, como que está ciego, pues, ocupamos a alguien que vea en verdad y atienda”.
“Porque eso sí, si es un vendedor ambulante, si lo ven y de volada lo corren y le quitan las cosas y hasta cárcel van a parar. He atendido a varios vendedores ambulantes donde les quitan sus cosas, su herramienta de trabajo, su vendimia porque no cuentan con permiso federal ni permiso local, entonces, para unos sí actúan y para otros no. Sí, se me hace muy raro esta actitud del gobierno municipal”, evidenció las omisiones en que han caído funcionarios públicos ya cada vez hay más palapas.
Entre algunos usuarios de las playas de Mazatlán, asiduos a la zona, señalaron que tienen meses trabajando y pasan los inspectores y hasta policías y no les dicen nada.
Sobre esto, dijo Martínez que acudió al lugar, reiteró que hay algo detrás que no interviene el ayuntamiento o Profepa.
“Ves en una colonia donde apenas están levantando un cuartito y de volada le van y le clausuran. Es raro, la actitud también de que ahí sí se dan cuenta. Sí los inspectores están en todas partes clausurando construcciones pequeñas, construcciones de barrio, pero no ven la construcción y de ahí del malecón si que está muy raro”, expresó.