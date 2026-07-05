$!Pese a la eliminación del ‘Tricolor’, afición mantiene la fiesta en las Letras de Mazatlán

Aunque con menor intensidad que en las noches de triunfo, cientos de aficionados y turistas volvieron a reunirse este domingo en el parador fotográfico de las Letras de Mazatlán para dejar atrás el mal sabor de boca que dejó la eliminación de México en el Mundial, la cual no fue suficiente para olvidarse de los festejos. Tras la derrota del equipo “Tricolor” frente a la Inglaterra de Harry Kane, la explanada ubicada junto a Valentinos comenzó a recibir poco a poco a seguidores vestidos con la playera verde, quienes no duraron en cambiar la tristeza por música, baile y porras en apoyo a la Selección Mexicana.







Los tradicionales gritos de “¡Viva México!” y “¡Vamos México!” volvieron a escucharse entre la multitud, mientras una bocina marcaba el ritmo de la celebración con canciones como “Payaso de Rodeo”, “Mexicano Bandido” y “No rompas más”, temas que hicieron bailar a chicos y grandes. Pese a que el número de asistentes fue notablemente menor al registrado tras las victorias del combinado nacional, el ánimo característico de los mexicanos se mantuvo presente. La hinchada no se quitó la camiseta de la Selección ni permitió que la eliminación terminara con la fiesta mazatleca.

Con el paso de los minutos, turistas y aficionados al futbol fueron ocupando la explanada, como ya es tradición cada domingo, para cantar, tomarse fotografías, convivir entre amigos y participar en el popular “Quiere volar”, mientras otros simplemente disfrutaban del ambiente familiar que se formó frente al mar.







Alrededor de las 21:00 horas, el sitio lucía prácticamente lleno de personas que decidieron dejar atrás un nuevo golpe para el futbol mexicano. Aunque el anhelado de los cuartos de final volvió a quedarse en el camino, la actuación de México dejó mejores sensaciones y más feliz a la gente. “México nunca pierde, aquí siempre ganamos y celebramos”, gritó una joven mientras mostraba su playera nacional, provocando los aplausos de quienes se encontraban a su alrededor.





