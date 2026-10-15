Pese a la mejora de la confianza en la población, se siguen teniendo en Sinaloa problemas de inseguridad: Gobernadora

Con el despliegue del operativo de los tres órdenes de Gobierno ha mejorado la confianza de la población para acudir a eventos, pero sigue habiendo problemas de inseguridad y hay una estrategia de seguridad en el sur de Sinaloa, particularmente en Mazatlán y Escuinapa, manifestó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

"El reporte que tenemos es que hubo una asistencia de 16 mil personas a la inauguración del béisbol (la noche del miércoles en Mazatlán), eso habla de que la gente quiere espacios de esparcimiento y que, además, la seguridad que han venido brindando las fuerzas organizadas del Estado y la Federación genera esa confianza en la población", expresó Domínguez Nava.

"Esto no significa que no sigamos teniendo problemas, eso sí, y por eso se sigue atendiendo y por eso sigue habiendo un despliegue importante, pero todos estos tipos de eventos parten de una estrategia de acompañamiento de seguridad muy específica".

La mañana del miércoles 14 de octubre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán anunció que por problemas de inseguridad se cancela la Expo Feria Canaco 2026 en este puerto, que se realizaría entre noviembre y diciembre, y por la tarde noche se inauguró en esta ciudad la Liga Mexicana del Pacífico con una asistencia de cerca de 16 mil personas al Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal.

Ante ello, la Gobernadora del estado dijo que a la Canaco también se le puede proporcionar esa estrategia de seguridad.

"A Canaco también le podemos proporcionar esa estrategia de seguridad y nosotros esperemos que pueda haber ahí un análisis muy preciso, respetamos la decisión que ha hecho Canaco, pero sí nos gustaría que ningún evento se cancele", añadió previo a encabezar la inauguración del Festival Cultural Sinaloa 2026 y la Primera Feria del Libro Concordia 2026.

"Entendemos la posible incertidumbre, pero reiteramos que puede haber para cualquier evento cultural el acompañamiento y hay una estrategia, nosotros antes de que nos soliciten tenemos claros cuáles son los distintos eventos que se estarán desarrollando en los próximos meses, culturales, deportivos, de todo tipo, económicos y nosotros desde la Mesa de Seguridad se establece una estrategia para que se le dé seguimiento y acompañamiento a todos".

También dijo que hasta el momento no conoce que la Canaco haya tenido un acercamiento con autoridades estatales previo a la cancelación de la Expo, pero eso no debe impedir que se pueda tener el acercamiento.

"Y lo más importante es justamente que Mazatlán mantenga su reactivación económica, su dinámica de espacios públicos en general", continuó Domínguez Nava.

Subrayó que existe un reforzamiento de la seguridad en Mazatlán y el sur del estado.

"Lo existe y la estrategia todos los días se sigue revisando porque todo es movible, nada es estático, pero reiteramos que hay un acompañamiento, hay una estrategia permanente en el sur de Sinaloa, particularmente en Mazatlán y Escuinapa", recordó la Gobernadora.