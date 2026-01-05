$!Pese a la prohibición y demanda, mega palapa continúa en construcción en playa de Mazatlán

Ni un solo día han dejado de trabajar en la construcción de la palapa en la playa de Mazatlán, pese a la prohibición y la demanda de la Profepa, confirmaron vecinos de los alrededores, solo redujeron el número de albañiles. Una de las construcciones de al menos cuatro nuevas palapas que se observan en la zona de playa norte, continúa edificándose, pese a la prohibición oficial por excederse en la extensión y usar material dañino para el ecosistema marino. Esta palapa sobresale del muro de contención del malecón por la enorme extensión y porque a pesar de tener una denuncia en contra de Profepa, por irregularidades encontradas, no han hecho caso a las autoridades y siguen trabajando entre el tramo de zona federal marítimo terrestre frente a la torre de Agua Marina.









Mientras que la primera palapa clausurada el 19 de diciembre por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental ni el permiso de Semarnat, y por haber colocado 12 pilotes de concreto en la arena, ubicada frente a hacia la Torre M de la Avenida del Mar, ahí no han insistido en continuar las obras. Tras un recorrido realizado por Noroeste se constato de que ahora están abocados a terminar el techo de palmeras y las instalaciones eléctricas, pero lo hacen cubiertos entre lonas y tablones de madera.







