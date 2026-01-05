$!Pese a la prohibición y demanda, mega palapa continúa en construcción en playa de Mazatlán

Ni un solo día han dejado de trabajar en la construcción de la palapa en la playa de Mazatlán, pese a la prohibición y la demanda de la Profepa, confirmaron vecinos de los alrededores, solo redujeron el número de albañiles.
Una de las construcciones de al menos cuatro nuevas palapas que se observan en la zona de playa norte, continúa edificándose, pese a la prohibición oficial por excederse en la extensión y usar material dañino para el ecosistema marino.
Esta palapa sobresale del muro de contención del malecón por la enorme extensión y porque a pesar de tener una denuncia en contra de Profepa, por irregularidades encontradas, no han hecho caso a las autoridades y siguen trabajando entre el tramo de zona federal marítimo terrestre frente a la torre de Agua Marina.
Mientras que la primera palapa clausurada el 19 de diciembre por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental ni el permiso de Semarnat, y por haber colocado 12 pilotes de concreto en la arena, ubicada frente a hacia la Torre M de la Avenida del Mar, ahí no han insistido en continuar las obras.
Tras un recorrido realizado por Noroeste se constato de que ahora están abocados a terminar el techo de palmeras y las instalaciones eléctricas, pero lo hacen cubiertos entre lonas y tablones de madera.
Las obras siguieron, como se ha señalado gracias a la denuncia ciudadana, porque nadie de las autoridades se dieron cuenta del inicio del escarbado en la arena y del colado para hacer 12 pilotes de cemento y de la gran barda de contención, cimientos y pisos, a tan solo unos cuantos metros de distancia en playas por donde barren todos los días, realizan campañas de limpieza el municipio.
Ya sostuvieron dos encuentros, el delegado de Semarnat y la Presidenta municipal Estrella Palacios para revisar como actuar en el ordenamiento de las playas de Mazatlán, solo resta esperar el resolutivo.
En lo que continúa el proceso iniciado por la Profepa contra los propietarios de la concesión de la franja de playa impactada, se registra notorio daño al ecosistema y la arena que fue desplazada por un muro largo de concreto, material no autorizado para instalar palapas según la Ley de equilibrio ambiental en la Zona Federal Marítimo Terrestre, como lo reportó el representante en la zona sur de Profepa, Marco Antonio Moreno.