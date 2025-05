$!Pese a las vacaciones y puentes de mayo, continúan bajas ventas en el Mercado Miguel Hidalgo, en Mazatlán

“La verdad es que seguimos bajos. Hay días como los domingos que sí tenemos afluencia, pero en los puentes se nos baja la venta, en la Semana de la Moto también se nos bajó, en la Semana Santa también bajó, pero hay días que sí también, que sí se compensa, pero mucha, mucha afluencia no ha habido”, señaló Osuna Lizárraga.

Añadió que ya mucha gente no visita el mercado de la Juárez a ciertas horas del día por la inseguridad, lo cual provoca que los mismo locatarios prefieran cerrar temprano sus negocios para conservar frescos sus productos perecederos.

“Fíjate que igual sea por el mismo tema. Por el tema de la violencia, y también como la gente sale tarde de sus trabajos ya no alcanzan a venir. De hecho algunos locatarios nos vamos más temprano que otros y ya no vendemos lo mismo porque no podemos estar poniendo el producto que es perecedero”.

Sobre las expectativas que tienen para el verano, Osuna mencionó que ellos dependen mucho de los clientes que visitan el mercado, por lo que esperan que en los próximos meses sigan llegando más personas tanto locales como foráneos a comprar en el lugar.

“Ojalá y se mejore la situación, porque todos los Locatarios de eso vivimos, del cliente. El cliente no vive de nosotros, nosotros vivimos del cliente, dependemos de que venga y haga sus compras, así que ojalá si repunte el tema de la afluencia a como era antes”.