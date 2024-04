”Lo que más me lleva a participar otra vez es limpiar el nombre de mi familia, el mío, ante tantas atrocidades, en un estado donde la justicia no existe, donde la ley es letra muerta, donde no hay diferencia entre los poderes del Estado”, declaró.

“Vengo de nuevo a tratar de hacer lo que se quedó inconcluso, no solo en Mazatlán, en el estado, se que se puede, se que cuando hay voluntad y deseos y honestidad se puede”, señaló el ex alcalde de Mazatlán.

Su aspiración política siguió pese a que enfrenta un proceso legal por el desempeño ilegal de la función pública, por la adquisición de lámparas a Azteca Lighting sin licitación; sin embargo al no tener una sentencia de culpabilidad en el sistema, no cuenta con antecedentes penales y por tanto pudo cumplir con todos los requisitos para su registro.

Benitez Torres se hizo acompañar por Francisco Javier Medina Osuna, candidato a Regidor Municipal por el Partido del Trabajo y Javier Vera Olvera, candidato a Diputado suplente de Benítez Torres, mejor conocido en el ámbito deportivo como “El Árbitro K”.

Acusó al Gobernador Ruben Rocha Moya y al ex Secretario de Gobernación y actual candidato al Senado de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázares, de manipular y controlar los municipios más importantes del Estado, así como de persecución política.

En Mazatlán no ha habido una obra de envergadura por el desinterés de quien encabeza el Gobierno del Estado, afirmó.

”El Gobernador no nos quiere, no solo a ‘El Químico’, a los mazatlecos no nos quiere y necesitamos desde el Congreso hacerle un frente, que los años que le quedan o el tiempo que le quede, no sean para seguir obrando en la impunidad”, expresó.

Además advirtió que aprovechará la plataforma de la política y buscará llegar al Congreso para limpiar su nombre y para informar a la gente sobre el tipo de gobernantes que hay en Sinaloa.

La Nueva Ley de Violencia contra las Mujeres

De acuerdo a la Ley 3 de 3 de Violencia contra las Mujeres, que fue aprobada por el Congreso del Estado el 29 de agosto de 2022, el ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, podría ya no acceder a candidaturas de cargos a elección popular, aunque la mañana de este sábado informó que se registró para ser candidato por el Distrito 22, representando al Partido del Trabajo.

La reforma aplica para que quienes deseen tener una candidatura a Regiduría, Sindicatura de Procuración de Ayuntamientos, Presidencia Municipal, Diputación local y Gubernatura.

En diciembre de 2020 el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa falló a favor de Elsa Bojórquez Mascareño, entonces Síndica Procuradora de Mazatlán.

Bojórquez Mascareño acusó a Benítez Torres y a sus funcionarios de acoso laboral y no dejarla ejercer sus funciones. La obstrucción al cargo fue acreditada por el TEESIN.

En la Ley 3 de 3 de Violencia Contra las Mujeres también incluye que no podrán aspirar a candidaturas quienes aparezcan en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tampoco quienes hayan cometido delitos como acoso sexual.