$!Pese a que el 99% de los turistas regresaría a Mazatlán, Canaco señala retos en promoción, limpieza y operativos

A pesar de que Mazatlán mantiene una sólida preferencia entre los visitantes, al registrar que el 99.5 por ciento de los turistas encuestados aseguró que regresaría en futuras vacaciones al puerto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo destacó que aún hay temas de promoción, limpieza y seguridad por atender. Francisca Cázarez Oliveros, presidenta de Canaco Servytur, señaló que de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Satisfacción implementada en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el destino alcanzó una calificación general de 9.5, igual que en 2025, lo que confirma un alto nivel de aceptación. Sin embargo, advirtió que persisten áreas de oportunidad que deben atenderse para fortalecer la competitividad del puerto según lo señalado en este estudio, realizado mediante mil encuestas aplicadas cara a cara a turistas de entre 18 y 80 años, en distintos puntos turísticos del municipio. “Las campañas publicitarias no pueden seguir enfocadas mayormente al extranjero cuando nuestros datos muestran que el turismo es principalmente nacional”, comentó. “Necesitamos replantear la promoción turística con base en datos reales, priorizando el mercado regional. Tenemos el reto inmediato de los próximos periodos vacacionales; debemos trabajar para seguir siendo el destino preferido”.

En cuanto al origen de los visitantes, destacó que el mercado regional es el principal motor del turismo, encabezado por el centro y norte de Sinaloa con el 14.4 por ciento, seguido de Durango (11.8 por ciento), Jalisco (9.5 por ciento) y Ciudad de México (8.9 por cieto). Además, por primera vez Aguascalientes apareció con una participación del 2.2 por ciento, mientras que entidades como Michoacán, Guanajuato y Sonora registraron disminuciones. “Es muy claro que nuestro principal visitante es el turismo local y regional, particularmente el sinaloense, que no nos falla. Por ello, las campañas de promoción deben enfocarse con mayor precisión hacia estos mercados”, dijo. “El 95 por ciento de nuestros visitantes son nacionales y solo el 5 por ciento internacionales; ahí hay una gran área de oportunidad”. El estudio también reveló que el turismo carretero es el principal medio de llegada con el 58.9 por ciento, seguido del autobús (25.3 por ciento) y el avión (15.1 por ciento). No obstante, la dirigente advirtió una disminución en el uso de vehículo propio respecto al año anterior, lo que consideró un indicio de desconfianza en las carreteras. En materia de hospedaje, el hotel se consolidó como la opción preferida con el 56.6 por ciento, seguido de la renta vacacional (27.9 por ciento) y la estancia con familiares o amigos (14.6 por ciento), donde ambos tipos de alojamiento obtuvieron altas calificaciones, de 9.3 y 9.2 respectivamente, en parte impulsadas por estrategias comerciales como la reducción de tarifas para atraer visitantes.