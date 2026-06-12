$!Pese a riesgos, el periodismo es una actividad esencial para la democracia en México, señalan

Un entorno cada vez más complejo es el que enfrenta el periodismo en México, atravesado por violencia, autocensura y precarización laboral, advirtieron especialistas durante una conferencia magistral “Ejercicio periodístico en contextos de violencia y zonas de silencio en el noroeste y occidente de México”, en el Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante este panel académico que forma parte del Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 2026, especialistas en el ámbito periodístico, académico y de la sociedad civil, analizaron los retos actuales del periodismo en el país, marcado por las condiciones de violencia. En el encuentro participaron, Lizy Navarro Zamora, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (en modalidad virtual), Elba Díaz Cerveró, de la Universidad Panamericana Guadalajara, Sibely Cañedo Cázarez, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa, Sheila Arias, del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sinaloa; y Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste. Durante el desarrollo del panel, los especialistas expusieron un panorama complejo del ejercicio periodístico en México, como lo mencionó Adrián López Ortiz, quien lo considera como una actividad esencial para la vida democrática, pero profundamente afectada por la violencia estructural, la censura, la autocensura y la precarización de las condiciones laborales.

“El periodismo no existe en el vacío, está profundamente vinculado con su entorno. En contextos de violencia como los que vive México, lo más importante para los medios es seguir estando”, explicó. “Lo primero para un medio de comunicación es existir, lo segundo es cumplir su rol. El rol de los medios en democracia es ser parte de la sociedad civil organizada que sirve como contrapeso”, agregó. En este sentido, los ponentes señalaron que el gremio periodístico enfrenta agresiones físicas, amenazas, desapariciones, así como presiones provenientes del crimen organizado, a lo que Sibely Cañedo Cázarez sumó formas de violencia menos visibles, como la digital, psicológica, económica y laboral, que han modificado las dinámicas del trabajo informativo en diversas regiones del País. “Las zonas silenciadas son espacios donde la información no se puede producir ni circular de manera libre. En estos territorios las autoridades no rinden cuentas, las víctimas no pueden hablar y los periodistas no pueden investigar”, comentó. “El silenciamiento informativo tiene consecuencias profundas en la vida democrática y en el estado de derecho”, añadió. En el conversatorio, se destacó que estas condiciones han derivado en prácticas de protección entre periodistas, como el uso del anonimato en firmas, la dependencia de fuentes oficiales, la restricción del acceso a territorios de riesgo y la reducción del trabajo de investigación.