$!Pese a riesgos, el periodismo es una actividad esencial para la democracia en México, señalan

Un entorno cada vez más complejo es el que enfrenta el periodismo en México, atravesado por violencia, autocensura y precarización laboral, advirtieron especialistas durante una conferencia magistral “Ejercicio periodístico en contextos de violencia y zonas de silencio en el noroeste y occidente de México”, en el Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Durante este panel académico que forma parte del Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 2026, especialistas en el ámbito periodístico, académico y de la sociedad civil, analizaron los retos actuales del periodismo en el país, marcado por las condiciones de violencia.
En el encuentro participaron, Lizy Navarro Zamora, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (en modalidad virtual), Elba Díaz Cerveró, de la Universidad Panamericana Guadalajara, Sibely Cañedo Cázarez, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa, Sheila Arias, del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sinaloa; y Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste.
Durante el desarrollo del panel, los especialistas expusieron un panorama complejo del ejercicio periodístico en México, como lo mencionó Adrián López Ortiz, quien lo considera como una actividad esencial para la vida democrática, pero profundamente afectada por la violencia estructural, la censura, la autocensura y la precarización de las condiciones laborales.
“El periodismo no existe en el vacío, está profundamente vinculado con su entorno. En contextos de violencia como los que vive México, lo más importante para los medios es seguir estando”, explicó.
“Lo primero para un medio de comunicación es existir, lo segundo es cumplir su rol. El rol de los medios en democracia es ser parte de la sociedad civil organizada que sirve como contrapeso”, agregó.
En este sentido, los ponentes señalaron que el gremio periodístico enfrenta agresiones físicas, amenazas, desapariciones, así como presiones provenientes del crimen organizado, a lo que Sibely Cañedo Cázarez sumó formas de violencia menos visibles, como la digital, psicológica, económica y laboral, que han modificado las dinámicas del trabajo informativo en diversas regiones del País.
“Las zonas silenciadas son espacios donde la información no se puede producir ni circular de manera libre. En estos territorios las autoridades no rinden cuentas, las víctimas no pueden hablar y los periodistas no pueden investigar”, comentó.
“El silenciamiento informativo tiene consecuencias profundas en la vida democrática y en el estado de derecho”, añadió.
En el conversatorio, se destacó que estas condiciones han derivado en prácticas de protección entre periodistas, como el uso del anonimato en firmas, la dependencia de fuentes oficiales, la restricción del acceso a territorios de riesgo y la reducción del trabajo de investigación.
Asimismo, Elba Díaz Cerveró explicó que estas dinámicas impactan directamente en la construcción de la información, generando coberturas fragmentadas, ausencia de recursos visuales en hechos relevantes, predominio de narrativas institucionales y una marcada separación entre información y opinión, situación que puede provocar discursos contradictorios que dificultan la comprensión pública de la realidad.
“La prensa regional parece protegerse mediante estrategias de autocensura ante contextos de violencia, por lo que es fundamental comprender qué ocurre para que el periodista regional limite su capacidad de indagación directa”, dijo.
Otro de los ejes abordados fue la relación entre periodismo y democracia, donde se mencionó que la calidad democrática depende del acceso a información libre, verificada y plural, mientras que la opacidad informativa contribuye a la impunidad y limita la capacidad social para entender y transformar los contextos de violencia.
Además de analizar la evolución histórica del periodismo en México, desde la censura estatal hasta las actuales presiones ejercidas por actores criminales, económicos y digitales.
En este escenario, Sheila Arias explicó cómo la profesión ha tenido que adaptarse mediante el uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y narrativas emergentes, sin que ello resuelva problemas estructurales como la precarización laboral y la falta de protección institucional.
“Los periodistas no solo están resistiendo, se están adaptando a nuevas narrativas, escenarios y formas de agresión. Las amenazas a periodistas son mecanismos de control de la información”, expresó.
“En México existen regiones donde el silencio informativo responde a intereses específicos de poder. El periodismo en el País ha transitado de la censura gubernamental al control criminal y hoy a la judicialización y la impunidad”, agregó.
Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo entre periodistas, academia y sociedad civil, al consolidar organizaciones gremiales, mejorar las condiciones laborales y promover la alfabetización digital como herramienta clave frente a los desafíos contemporáneos.
De esta forma, el panel concluyó con un llamado a preservar el ejercicio periodístico como un pilar indispensable para el derecho a la información y la consolidación de la vida democrática en México.