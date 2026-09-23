Pese a robos en negocios empresarios confían en operativos de seguridad en Mazatlán

Aunque la inseguridad ha afectado a las distintas actividades económicas y el número de visitantes está por debajo de lo que el sector quisiera, los empresarios de Mazatlán mantienen la confianza en que los operativos de las autoridades ayuden a contener la situación.

Así lo informó Carlos Rivera Vega, representante de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos de Mazatlán, quien participó en un primer encuentro de representantes de Intercamaral con el nuevo Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Rivera Vega señaló que la reunión tuvo como propósito conocer las acciones de vigilancia que se realizan en el Municipio y abrir un espacio para que los integrantes de las cámaras plantearan sus inquietudes.

“Esta reunión fue para tener un primer acercamiento con el nuevo Secretario de Seguridad Pública. Queríamos conocer las acciones que están realizando y expresar algunas inquietudes de los compañeros”, dijo.

“De aquí se va a derivar el seguir teniendo reuniones periódicas para ir viendo todos los temas”, añadió.

El empresario compartió que entre los problemas expuestos estuvieron los ingresos y saqueos a algunos negocios durante la madrugada, y aunque no precisó cuántos establecimientos han resultado afectados ni en qué zonas ocurrieron los casos, destacó que las autoridades tomaron nota de las situaciones presentadas por los empresarios.

“Algunos compañeros mencionaron, por ejemplo, el caso de ciertos saqueos de negocios, de que en la madrugada se les han metido a alguno que otro negocio. Sí se expusieron algunas situaciones y se tomó nota de los temas que se comentaron”, comentó.

Rivera Vega agregó que durante el encuentro, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, les explicó las acciones que se llevan a cabo en coordinación con las fuerzas estatales y federales.

Asimismo, agregó que también les habló del esquema de vigilancia por cuadrantes, mediante el cual se pone mayor atención en determinadas zonas.

“Se dijo que se está trabajando con base en cuadrantes, poniendo mayor énfasis en ciertas zonas. Son temas de estrategia que están llevando las diferentes fuerzas de seguridad que están interviniendo aquí en Mazatlán”, declaró.

El representante inmobiliario consideró que la presencia de las distintas corporaciones es visible en el municipio y expresó su confianza en que el trabajo conjunto permita recuperar la tranquilidad, sin embargo, reconoció que contener la situación llevará tiempo.

“Tenemos toda la confianza de que se va a lograr contener esta situación. No es fácil y es a lo que le apostamos todos los empresarios: a que esto se termine pronto”, manifestó.

En cuanto a las repercusiones para la economía local, sostuvo que ningún sector ha quedado al margen de los efectos de la inseguridad, pues en la actividad turística, dijo, siguen llegando vacacionistas a Mazatlán, aunque en menor cantidad de la que esperan los empresarios.

“A todos los sectores nos ha afectado. No creo que haya ahorita una actividad que pueda estar exenta de las situaciones que se han visto en estos tiempos”, expresó.

Pero a pesar de este panorama, afirmó que los empresarios continúan trabajando en sus respectivas actividades para mantener atractivo al destino y contribuir a su recuperación.

“Siguen viniendo vacacionistas, no como antes ni como quisiéramos. Sin embargo, estamos trabajando también nosotros, desde nuestra trinchera, para sacar adelante el destino”, dijo.

Rivera Vega añadió que la reunión fue apenas un primer acercamiento y que se prevé mantener encuentros periódicos con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que los representantes empresariales buscarán dar seguimiento tanto a las acciones de vigilancia como a los problemas que se presenten en cada sector.