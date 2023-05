”Por ahí empezamos mal, inicimos todo un juicio de nulidad de este edificio, porque además nos dimos cuenta que iban a construir en 450 metros de terreno un edificio de 2 mil 600 y picos de construcción, con 14 departamentos, nueve pisos y dos albercas y estacionamiento para todos los vehículos. En esa zona del Cerro del Vigía está estipulado por ley que solamente se pueden construir dos pisos, están construyendo nueve pisos, estos permisos fueron dados con el gobierno anterior evidentemente”.

Lavista aclaró que en diciembre de 2022 lograron que ya no se diera el permiso nuevo, se les acabó el permiso el 28 de diciembre, y el 29 de diciembre dejaron de trabajar y después volvieron a reanudar los trabajos.

”Y no sabemos porqué, porque no tienen permiso de construcción porque el Ayuntamiento no reanudó el permiso de construcción, además no están respetando el metro treinta que haber de un edificio a otro, entonces ellos comenzaron a construir su edificio pegado al nuestro, nos quitaron todas las entradas de aire, por ejemplo al departamento de mi mamá, nos tapizaron, estamos lapidadas porque pusieron el muro justo al lado del nuestro, y además es una zona que no tiene la capacidad en términos de servicios, no hay agua, va haber un problema grave en término de circulación de los carros porque además el estacionamiento está justo en una calle cerrada, en una curva”.

Señaló que este edificio les preocupa muchísimo porque pone en riesgo la vida de los colindantes.

”Por esta filtración de agua constante, también esto si se llega a caer poner en riesgo a todos los vecinos de abajo porque está en una pendiente, pero lo que más nos preocupa es el cáncer que representa esta mafia de la industria de la construcción y nos parecer que está afectando evidentemente no solo a los vecinos del Cerro del Vigía sino a Mazatlán en general”, manifestó.

”Hay una nueva página de Facebook que si quiere consultarla se pueden meter que son las irregularidades de construcción en Mazatlán, en donde ahora todas las asociaciones de vecinos vamos a empezar a poner ahí esas irregularidades que nos parecen insólito que el propio gobierno se pase de largo y que el propio magistrado dé los permisos, por qué un Magistrado va a dar los permisos para una construcción que está fuera de la ley, a mí me parece que hay gato encerrado, queremos que nos diga el Magistrado directamente por qué dio esos permisos”.

Los vecinos fueron informado en el Tribunal de Justicia Administrativa que el Magistrado Enrique Coronado había sido sustituido por Jesús David Guevara Garzón.