$!Pese a temporada de vacaciones, tianguistas del mercado de la Juárez, en Mazatlán, reportan bajas ventas

Sugey García, representante y presidenta del Comité de Tianguistas de la colonia Juárez, comentó a Noroeste que cuentan con sus clientes fieles cada domingo; sin embargo, las expectativas para estas fechas siempre eran muy altas, y lamentablemente no se están cumpliendo.

A pesar de que las vacaciones de verano sí han traído un poco más de gente al mercado de la colonia Benito Juárez, los tianguistas reportan que las ventas han sido muy bajas para todos ellos, pues todavía no alcanzan ni el 70 por ciento en comparación a otros años.

“Estamos muy tranquilos, estamos muy solos en el tianguis últimamente; la verdad con esta venta no pareciera que son vacaciones. Ahorita estamos por debajo del 70 por ciento yo creo, y es algo que nos merma”, dijo Sugey García.

Señaló que en lo que va del 2025, la economía de los comerciantes no ha sido la esperada, ya que dices algunos factores como la violencia y el fuerte calor han hecho que no todo mundo pueda visitar el tianguis; sumado a que desde la época del covid no han podido repuntar como antes.

“La verdad la economía está muy baja, no ha querido repuntarnos a todos los comerciantes, más ahorita en épocas de calor, muchas personas de la tercera edad que son los de Inapám, dejan de venir a vender al tianguis y ni así pudimos repuntar los tianguistas que nos quedamos”.