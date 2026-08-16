Pese a un Mazatlán sitiado por fuerzas federales, se registran 12 personas asesinadas en la semana

A pesar de que Mazatlán está prácticamente sitiado por elementos de fuerzas federales, del lunes 10 al sábado 15 de agosto se registraron 12 personas asesinadas en este municipio. Después de que del lunes 3 al domingo 9 del presente mes se registraron 15 personas privadas de la vida en el municipio de Mazatlán, la violencia continuó el martes 11 de agosto, de acuerdo con información proporcionada por autoridades de Seguridad y Procuración de Justicia y estadísticas de este diario. La noche de dicho martes se presentó un ataque armado contra tres hombres en la colonia Ampliación Lomas del Ébano, donde falleció uno de ellos y los otros dos perdieron la vida cuando recibían atención médica en un hospital. Esa misma noche se registró otro ataque a balazos en contra de un hombre en el Fraccionamiento Infonavit Alarcón, que quedó sin vida en el lugar.

El miércoles 12 un hombre falleció tras ser atacado a balazos en la colonia Casa Redonda. Mientras que el jueves 13 del presente mes tres personas fueron asesinadas en este puerto; en el primer caso un hombre fue localizado sin vida en un camino de terracería en el poblado de El Walamo, el cual había sido sacado con violencia de su viviendas y presentaba heridas de arma punzocortante e impactos de bala. Ese mismo día fue asesinado un hombre en la colonia La Riviera y otro en la colonia Colosio Sí.

En tanto que el viernes 14 una persona fue asesinada a balazos frente a su domicilio en la colonia San Antonio y otra en la colonia Klein. Ese mismo día elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano detuvieron en la Avenida Delfín a dos personas en un tráiler y les aseguraron 19 armas largas, más de mil cargadores y más de 15 mil cartuchos, así como equipo táctico diverso. El mismo viernes se reportó que Jesús Alberto “N”., quien había sido herido en un ataque a balazos el domingo 9 del presente mes en la colonia Santa Elena, falleció en el hospital que fue trasladado por las heridas que presentó.

La noche del sábado 15, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron atacados a balazos por personas que viajaban en un vehículo, en el cruce de la Carretera Internacional al Norte y la Avenida Mazatlán, en el Fovissste Playa Azul, cuando se detuvieron por encontrarse el semáforo en rojo, de alto. En el sitio falleció uno de los motociclistas y otro más perdió la vida posteriormente en el hospital al que fue trasladado para recibir atención médica. El mismo sábado se presentaron dos ataques a balazos, uno de ellos en la colonia Montuosa, que dejó a una pareja herida, y otro en el Infonavit Jabalíes, donde una mujer resultó herida.