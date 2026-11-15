Pese a vivir en estado de sitio, tiene Mazatlán otra semana muy violenta con 3 feminicidios y 12 homicidios dolosos

Pese a vivir prácticamente en estado de sitio con miles de elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, nuevamente el municipio de Mazatlán vivió otra semana muy violenta con 3 feminicidios y 12 homicidios dolosos. La racha violenta continuó el lunes 9 de noviembre cuando hombres armados que circulaban en una motocicleta asesinaron a balazos a Claudia Guadalupe “N” cuando caminaba por la banqueta de la Avenida Emilio Barragán, en la colonia Gabriel Leyva, frente al acceso de la Cuarta Región Naval. Por la noche, un hombre fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en la colonia Agustina Ramírez, en la Sindicatura de Villa Unión.

El miércoles 11 del presente mes, el propietario de una barbería, identificado como Ricardo Isai, de 32 años de edad, fue atacado a balazos cuando se encontraba en su establecimiento ubicado entre las calles del Centro de la Ciudad, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital, donde más tarde falleció. La noche de esa misma fecha, una joven fue asesinada a balazos en la calle Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende. De acuerdo con información proporcionada por personal de instituciones que tuvieron conocimiento de esos hechos y estadísticas de este diario, el jueves 12, una mujer fue privada de la vida y un hombre resultó herido al ser atacados a balazos cuando se encontraban en el interior de una vivienda en la colonia Progreso, al norte de este puerto.

La joven fue identificada como Naydelín Alejandra, de 30 años, y el joven herido fue identificado como Cristian, de 32 años. El viernes 13 de noviembre, un motociclista, identificado como Manuel “N”., de 19 años, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Benito Juárez. Además, un hombre fue asesinado a balazos en un departamento ubicado en el tercer nivel de un edificio en el Infonavit Playas, los hechos ocurrieron frente a una mujer y un menor de edad.

Por la tarde. el cuerpo de una persona en estado de descomposición fue encontrado entre la maleza, cerca del kilómetro 1 de la carretera estatal que comunica de la Maxipista Mazatlán-Culiacán hacia el poblado de Mármol. Ya por la noche de ese mismo día, un hombre identificado como Édgar Paul, de 30 años, fue atacado a balazos afuera de su vivienda en el Infonavit Playas, por lo que fue trasladado a un hospital, pero horas después se reportó su fallecimiento. Entre el sábado 14 y domingo 15 del presente mes se disparó la violencia en este municipio. La tarde del sábado, cerca de las 13:10 horas, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su casa en la colonia Buenavista, en Villa Unión.

Mientras que cerca de las 14:45 horas, personas armadas llegaron hasta una procesadora de atún ubicada en la Avenida de las Torres, en la colonia Corredor de Abastos, en este puerto, donde sin medias palabras asesinaron a un trabajador identificado como José “N”. Aproximadamente a las 21:15 horas del mismo fin de semana, fue asesinado a balazos un hombre que se encontraba en una parada de autobuses en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, cerca de la comunidad Los Gavilanes, al sur de esta ciudad. La noche del sábado 14 de noviembre, un hombre que se opuso a una revisión cuando intentaba ingresar a un bar ubicado en la Avenida Camarón Sábalo, de la Zona Dorada, asesinó a un guardia de seguridad e hirió de dos balazos en un hombro a otro elemento de seguridad privada y huyó del lugar.