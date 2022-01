Pese al agua turbia, fugas de drenaje y falta de luminarias, ‘El Químico’ dice que Mazatlán tiene mejores servicios que otras ciudades

Aun con el problema del agua turbia, fugas de aguas negras y de agua potable, y los problemas de iluminación en Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres destacó que los servicios públicos en el municipio son mejores, comparados con otras ciudades que ha visitado.

El morenista sostuvo que los servicios públicos son de buena calidad, dado que recorre la ciudad a diario, situación que le da orgullo.

“Los servicios que tenemos están bien, la ciudad, porque la recorro, todos los días salgo a diferentes áreas, cada día me siento más orgulloso de vivir en Mazatlán, porque viajo y veo otras ciudades, y honestamente nada que ver la situación de Mazatlán”, manifestó.

Benítez Torres argumentó que está consciente de los problemas de drenaje que tiene la ciudad, pero que nadie anteriormente le puso atención a ese tema, y es algo complicado solucionar por una sola administración.

“Hay fugas, sí hay fugas, pero no es nada nuevo, soy mazatleco, nadie me va a contar, tenemos el mismo drenaje, prácticamente en la mayor parte de la ciudad, de hace 60 años, los presidentes que pasaban no querían meter drenaje nuevo ni tubería nueva, nosotros estamos metiendo, todo esto tiene drenaje nuevo y tubería nueva”, señaló.

“No queremos dejar eso para el futuro, pero no podemos entrar a resolver todo lo viejo que está... lo que pasa que no le entraban a eso, decían ¿para qué lo hago si no se ve, no me da votos? como les digo que somos gente que pensamos diferente”, agregó.

El Presidente Municipal sostuvo que se buscará en su trienio iluminar todas las colonias de Mazatlán, siendo éste uno de los principales problemas de la ciudad.

“Aparte de iluminar todas las calles con luz led, vamos a iluminar todas las avenidas, las más importantes de Mazatlán; son recursos federales, estatales, municipales, afortunadamente hemos sido muy ahorradores de dinero”, indicó.

“El principal problema que tenemos es el de alumbrado público, es por eso que me apuré a resolverlo, las lámparas ya están pasadas de moda, ya casi no se fabrican, duran poco tiempo, se funden”, agregó.