Pese al alza en casos de Covid, el Alcalde de Mazatlán asegura que ‘ya se le dio la vuelta a la pandemia’

A pesar de que este fin de semana se registraron 103 pacientes activos y 119 casos sospechosos, para el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en Mazatlán “ya se le dio la vuelta a la pandemia del Covid-19”.

“La verdad es que nosotros a la pandemia ya le dimos la vuelta, Mazatlán ha sido motivo que en muchos lugares todavía que no había vida nocturna, a través de la Concanaco, nos han solicitado protocolos de qué estamos haciendo para que a pesar de que reciclamos tantos turistas cada semana, pues la verdad no nos esté afectando la pandemia”, dijo Benítez Torres.

“Todavía hoy 103 (pacientes activos por coronavirus registrados el domingo) no significa nada, vamos a fortalecer todos los programas que tenemos, pero acuérdense que cada día se está vacunando gente y muy pronto van a estar el 100 por ciento vacunados, y esto no va a pasar a la historia, la recomendación es que vamos a seguirnos cuidando ante cualquier situación y acostumbrarnos a vivir en esas condiciones”.

El Presidente Municipal dijo que a partir de este lunes, para ingresar al Palacio Municipal, nuevamente se pedirá el certificado de vacunación contra el Covid-19.

“Vamos a fortalecer todos los protocolos que tenemos, y eso es parte de ello, no queremos que crezca más, la realidad es que 103 infectados comparativamente con el año pasado no es nada, no estamos mal, tan cierto es que el comparativo de todos los destinos turísticos nos favorece mucho, ustedes pueden ver que hay fines de semana que ven más gente que en Semana Santa”, enfatizó el Alcalde.

“Y precisamente ayer lo mencionábamos, en la nota del periódico El Economista de antier aparece Mazatlán como el primer lugar de reservaciones en septiembre en todo el país en proporción del número de cuartos que tenemos, Mazatlán es el destino que está rebasando por la izquierda a todos los destinos turísticos de playa del País”.

También manifestó que en todos los eventos, incluyendo todos los espectáculos se han tenido todos los cuidados que se deben tener con relación al Covid-19 y en el box, futbol, lucha, todo está bien.

“Mazatlán es una ciudad que ya superó la etapa de la pandemia, que siembre van a estar oscilando, subiendo, bajando los casos, pero ahí la vamos a mantener para seguridad de todos los mazatlecos y todos los visitantes”, reiteró Benítez Torres.

En lo que va de la pandemia en Mazatlán mil 434 personas han muerto por Covid-19.