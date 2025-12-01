$!Pestilentes fugas ahogan a vecinos del Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

Pestilentes fugas ahogan a vecinos del Jabalíes, denunciaron. Por su parte Jumapam señala se debe al drenaje obsoleto en la zona y que pronto van a repararse las fugas. Mientras tanto niños, adultos mayores y personas enfermas padecen de constantes fétidos olores y malestares estomacales y brotes de dengue porque las lagunas de aguas negras estancadas se han convertido en criaderos de zancudos.









Lo anterior lo narró María Angélica, con más de 30 años viviendo en la zona, pero que ahora se está registrando ese problema del brote de fugas permanentes por el andador McGregor. Pero, además se han perdido miles de litros de agua limpia que corre por la Avenida Santa Rosa, muy cerca del colector que repararon recientemente la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Mazatlán.









Pero además, de la fuga, se está dañando el pavimento de las calles generando grandes baches que provocarán problemas viales en lo inmediato, alertaron los molestos vecinos. Indicaron que han sido diversos los reportes que han hecho consecutivamente para que les hagan caso y les reparen ambos problemas. Sobre el tema, el directivo de la Junta Municipal, José Antonio Ibarra explicó que este es un punto efectivamente crítico donde la tubería es muy antigua y obsoleta.







“Es el drenaje que ya no sirve, es donde se comenzara con una obra manual para cambiar el drenaje, manual por que hay lugares en donde no entran las máquinas, obra que ejecutará el ayuntamiento para que no les cueste a los vecinos”. Pero agregó, que se agrava el problema de filtraciones porque también las descargas domiciliarias ya son obsoletas.





