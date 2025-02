$!Pide abuela de Caleb Antonio apoyo para tratamiento del joven tras sufrir descarga eléctrica

María Dionicia destacó que el accidente en el que Caleb Antonio y un menor de edad más resultaron heridos por descarga eléctrica, no se dio por estar jugando con un papalote, como se ha señalado en redes sociales.

“Hemos sido juzgados a causa de eso. Mi nieto estaba trabajando, fue un accidente que se provocó a causa de un cable, el cual no sabemos cómo fue y él (Caleb) no ha dado detalles, porque no está bien todavía. Lo que sí les digo es que no fue provocado por ellos”, sostuvo.

Con respecto a la razón por la que el menor se encontraba laborando, su abuela señala que fue decisión de Caleb Antonio para apoyar en los gastos de la casa y poder el año próximo inscribirse en la preparatoria, después de no poder hacerlo este año por no poder pagar la inscripción.

“Si se preguntan por qué estaba trabajando, yo lo inscribí a la prepa pero no alcancé a juntar el dinero para pagar la inscripción, por eso él no entró y como tengo otros dos hermanitos de él, me dijo que iba a trabajar para ayudarme”, dijo.

“La persona que le dio trabajo es muy buena gente y lo apoya económicamente, por lo que le agradezco haberle permitido que trabajara ahí, pues prefirió darle ese trabajo y que no anduviera de vago”.

