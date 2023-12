Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y la llegada del Año Nuevo, el Alcalde dijo que se pidió a la Coordinación Municipal de Protección Civil que se aplique con todo contra la pirotecnia y en coordinación todas las instituciones de seguridad implementará un operativo para el cuidado de la ciudadanía.

Recalcó que en materia de seguridad siempre ha sido muy estresante porque, aunque se le ha pedido a la Policía que no implemente retenes, algunos elementos lo hacen.

”Ayer (miércoles) me reuní con el Secretario y con Protección Civil, tuvimos una reunión la tarde, parte de la noche, después de que terminamos la jornada precisamente viendo el cómo vamos a operar las dos cosas: una, el tema de la vigilancia en coordinación con las demás corporaciones y el combate a la pirotecnia, entonces le pedimos a Protección Civil que se aplique mucho en esa materia, ya hay un protocolo o un programa que van a implementar con las corporaciones policiacas el tema del cuidado de los ciudadanos sobre todo”, enfatizó.

”La verdad que ha sido muy estresante esa parte porque no termina de ajustarse el tema de seguridad, siempre da problemas, los mismos policías de pronto a veces (instalan) retenes en donde no deben existir, no debe haber y que le pedimos a la ciudadanía los denuncie si los extorsionan, si les quitan dinero que los denuncien, o sea, deben de estar para ayudar no para jod..., entonces le pedimo mucho al Secretario (de Seguridad Pública) que se aplique en eso”.

Patrullas de Mazatlán detienen a turista

Recordó que la noche del miércoles cuando regresaba de la comunidad de San Marcos cerca de 30 elementos en unas seis patrullas de la Policía Municipal tenían parado a un turista que venía de Mochis con su familia y se paró a dialogar tanto con el ciudadano como con los policías y éstos últimos dijeron que lo habían parado porque era sospechoso.

”Entonces no podemos estar haciendo eso, claro si hay un protocolo, si hay una alerta pues sí, pero no podemos estar así al azar haciendo ese tipo de (revisiones), le tenían las maletas abiertas, toda la ropa regada en la caja de la camioneta, eran municipales, le hablé al Secretario inmediatamente, el Secretario también venía conmigo en camino, le hable, llegó al lugar y le indicamos ahí que hiciera una investigación porque están haciendo eso”, recalcó el Presidente Municipal.

”Porque no queremos eso, mejor ese montón de patrullas que andan juntas, yo le pedí al Secretario que hiciera la investigación y que los turnara para su procesamiento”.

Aplicación del alcoholímetro va bien

El Alcalde también manifestó que la aplicación del alcoholímetro va bien y precisó que la mayoría de los accidentes viales que se han registrado no han sido por el consumo de alcohol, sino por descuido, incluso en el día, por el uso del teléfono celular al manejar.

”Ese es el tema que nos está pegando mucho, el tema del celular y la motocicleta son los que se nos disparan”, reiteró González Zataráin.

Dio a conocer que para el operativo de seguridad del fin de año y la llegada del Año Nuevo ya se trabaja de manera coordinada con elementos de las demás instituciones de seguridad estatales y federales como parte del Operativo Guadalupe-Reyes y cada quien ya trae su sector de responsabilidad y su protocolo, ha funcionado tanto en la carretera, sona rural y zona urbana.

Informó que la Guardia Nacional fortalece la seguridad en el área turística, están a distancia, no intervienen a menos que sean llamados por la Policía Municipal.

”Una de las características de este operativo es que se incluyó en las reuniones de trabajo que el patrullaje se diera mayormente caminando, porque no es lo mismo tener una patrulla que pasa y el que va delinquir espera que pase la patrulla, y caminando, por eso han visto personal de la Guardia Nacional y policías municipales caminando, entonces el operativo va más de a pie, es para tener un poquito más de fortalecimiento”, continuó el Alcalde.

”Sí ha dado resultados, la proximidad se da en base a que no lo hagan desde la patrulla, que tengas más cuidado con la gente, ellos no andan encapuchados, le pedimos que la Municipal no ande encapuchada, que nadie ande encapuchado”.