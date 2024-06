Ante presuntos abusos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal contra la ciudadanía, el Alcalde Édgar González Zataráin pidió que se presente la denuncia para poder actuar contra ellos porque nada más con los señalamientos en redes sociales, como un caso reciente, no se les puede sancionar.

“Tengo los de redes sociales, lo que he estado haciendo es que esas denuncias nos las hagan formal, no les va a pasar nada, que nos ayuden, es la única forma en que nosotros podamos actuar, a través de redes sociales yo no puedo ir, nadie puede ir a sancionar a un policía porque realmente no tenemos los elementos, nos la va a voltear, nos va a demandar y va a ganar y luego son expertos en eso, en andar demandando hasta porque los volteas a ver”, añadió González Zataráin.