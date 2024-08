Tras manifestar que es un problema muy complicado, el Alcalde Édgar González Zataráin, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a quienes tiran escombros a orilla del Estero del Infiernillo y en cualquier otro punto de la ciudad.

“Es muy complicado, una situación muy complicada, nos han reportado vecinos que ahí viven, que en muchas ocasiones acude la Policía porque ponen la denuncia, pero como que se arreglan y se regresan y tiran el material (a orilla del Estero del Infiernillo)”, expresó González Zataráin.

“Entonces ha sido muy complicado, tenemos videos sobre eso, hemos estado muy encima no nada más ahí, limpiamos por ejemplo la zona de la Habal-Cerritos que estaba llena de escombros ya la limpiamos, nos costó un dineral limpiarla y la gente no entiende y vuelve a ir (a tirar escombros), vemos caminos que a la pasada van tirando, hemos hablado con las alianzas de Camiones (de carga), ellos dicen no somos nosotros, son los libres, son a veces el chofer que tú lo mandas tirar y para no ir tan lejos se ahorra y va y lo tira ahí a la pasada”.

Por ello reiteró que para contrarrestar esta problemática se requieren denuncias por parte de la ciudadanía y se atiende la misma.

“Con denuncias, que nos ayuden a denunciar y nosotros en cuanto tengamos, sí se ha multado a mucha gente, hace poco estábamos, me tocó verlo donde los tránsitos obligaron a recoger el material al chofer, estaba descargando y ahí mismo lo obligaron a palear, ese fue para acá para la zona norte, después me tocó ver por el Atlántico que se le cayó el material a un camión y lo pararon los tránsitos igual, me dio gusto porque dije a caray andan bien aplicados y estaba paleando, él (el conductor) se puso a palear, le dije tú recógelo, contrata máquina o a ver cómo, pero él se puso a palear y lo recogió”, continuó.

“Ahí me paré a ver y les pregunté a los tránsitos y dicen es que lo tiró y que lo recoja, yo creo que esa es la forma de actuar, eso tenemos que hacer, porque saben ellos que deben de llevar una lona para cubrir y los que tiran en esos lugares (como a orillas del Estero del Infiernillo) saben perfectamente que es zona federal y no pueden estar tirando y aún así lo hacen a escondidas, sobre todo en la noche, por ello que nos ayuden (los ciudadanos) a cuidar el entorno, porque al rato se inundan con tanto escombro ahí”.