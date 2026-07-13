Pide Alcaldesa en Mesa de Seguridad reforzar la vigilancia en Mazatlán ante hechos violentos de los últimos días

Ante los hechos violentos registrados en los últimos días, la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, pidió en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de la Paz que se refuerce la vigilancia en en el Municipio, además solicitó que no se retire un retén militar instalado en la zona de Cerritos, mientras que el Secretario del Ayuntamiento dijo que se trabaja para prevenir ataques con explosivos con drones.

“Estábamos platicando ahorita y precisamente les comentaba, primero les daba las gracias a todos ellos porque siempre están muy pendientes y haciendo un montón de estrategias para cuidarnos y les pedía yo también que realizaran un reforzamiento porque el fin de semana estuvieron pasando cosas", manifestó este lunes en entrevista.

“Entonces les digo ¿saben qué? les encargo mucho, les doy las gracias, pero también les encargo mucho que sigan trabajando con ese ímpetu con el que han estado haciendo y le refuercen un poquito más para que estemos más seguros y que no haya esa percepción que mucha gente dice que se tiene de inseguridad”.

Precisó que el reforzamiento se dará con puntos de revisión, pero sobre todo realizar rondines de vigilancia en la ciudad, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional comentó que siguen realizando muchos rondines y así se ha visto en las calles, por ejemplo en el malecón.

Uno de los hechos violentos más recientes se registró cerca de las 19:45 horas del viernes 10 del mes en curso cuando hombres armados cometieron un ataque a balazos contra el personal de una clínica ubicada en la Colonia Emiliano Zapata, dejando dos trabajadoras heridas, una de ellas falleció minutos después en el Hospital del Issste a donde fue trasladada y la otra trabajadora fue trasladada herida a otra clínica particular,

Ante las versiones de que varias personas que cometen delitos viajan en motocicletas, la Alcaldesa también manifestó que se están haciendo revisiones en puntos estratégicos y las autoridades de los tres niveles de Gobierno ya tienen un mapa de dónde están ocurriendo los incidentes y están haciendo las estrategias necesarias para ello.

Además, ante la presencia de un retén militar en la zona de Cerritos, en las vías del ferrocarril en la Avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, antes carretera El Habal-Cerritos, que es patrocinado por un reconocido empresario mazatleco, expresó que hasta el momento no le han comentado que se vaya a retirar ese punto de revisión.

“Hasta ahorita no nos han comentado nada a nosotros (de que se vaya a retirar ese punto de revisión), a nosotros como Ayuntamiento no nos han comentado nada, claro que sí (es necesario que permanezca), sobre todo que hay mucho movimiento en esa parte del Cerritos-Habal que entra por ahí mucho turismo carretero de Culiacán y de la parte norte”, continuó Osuna Zavala.

“Y de todas maneras la misma gente que vive en los cotos residenciales que están ahí en cuanto dan la vuelta nos ha pedido mucho eso: que no se retire el punto ese estratégico que tienen ahí de revisión, claro que sí (pediré que no se retire) porque es para beneficio de los ciudadanos y de los turistas que nos visitan, claro que sí para dar seguridad en esa zona porque es otra de las salidas que tiene Mazatlán hacia la autopista y es muy transitada, mucho muy transitada, porque ya ven que tenemos como tres entradas desde la autopista y una de ellas es El Habal-Cerritos, es bastante transitada”.

Junto con el Secretario del Ayuntamiento. Moisés Ríos Pérez, ante una pregunta de qué se está haciendo en Mazatlán para evitar que ocurran ataques explosivos con drones, informó que todos los días se toca ese tema en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, en las que participan mandos y funcionarios públicos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

“Recuerden que estamos en medio de un conflicto interno (en el cártel de Sinaloa) y como ustedes han visto hay zonas que han estado, de hecho una de estas cosas que comentas hubo un operativo muy dirigido a un domicilio aquí en Mazatlán, donde se tuvo toda la información y se llevó a cabo un cateo con el apoyo de todos, muy bien cuidado para llevar a cabo una extracción y que esto no pasara a mayores”, expresó Ríos Pérez.

“De eso habla también esta información que tuvieron con tiempo, que la supieron manejar (las autoridades correspondientes) habla también de estas cosas de inteligencia que se tienen que estar haciendo y prever que hubiera un desate de violencia o de explosivos de ese tipo, se está haciendo muy constante aquí en Mazatlán, no hemos tenido (ese tipo de ataques) en esa dimensión y lo queremos evitar precisamente en ese acompañamiento”.

Agregó que no puede decir en qué parte de Mazatlán fue el aseguramiento de dichos explosivos porque ya es parte de una carpeta de investigación federal, pero sí se dio el acompañamiento de todas las corporaciones para llevar a cabo ese tipo de acciones, fue muy cuidado en operativo que se dio para extraer todo tipo de materiales que ahí había.