Pide Canaco reforzar seguridad y restaurar confianza tras privación de la libertad de empresario en Mazatlán

MAZATLÁN._ La privación de la libertad de un empresario local, registrada el viernes en Mazatlán, encendió la preocupación del sector comercial al advertir que este tipo de hechos vulnera la confianza y estabilidad que requiere la actividad económica del puerto, señaló la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán.

La presidenta del organismo, Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, señaló que esta situación representa un reto importante tanto para las autoridades como para los propios empresarios, al tratarse de un entorno que incide directamente en la percepción de seguridad y en la imagen del destino turístico.

Cázares Oliveros lamentó el suceso en el que el empresario frutero fue privado de su libertad la madrugada del viernes en la Central de Abastos, conocida como “La Yarda”, hecho que consideró no solo impacta a la víctima, sino también genera incertidumbre entre comerciantes, inversionistas y visitantes.

“Es complicado, difícil, porque como empresarios no quisiéramos que este tipo de situaciones estén pasando en nuestro destino. Confiamos en nuestras autoridades que hagan ese trabajo para que regresen la confianza en todos los empresarios del destino”, comentó.

La titular de Canaco indicó que, hasta el momento, no se han registrado denuncias formales por extorsión o hechos de violencia por parte de los afiliados a esta cámara en Mazatlán, sin embargo, reiteró la disposición del organismo para atender cualquier caso que pudiera presentarse.

“Hasta el día de hoy no (tenemos reporte), pero estamos abiertos por si alguien está pasando por esta situación se acerque con nosotros y podamos trabajar conjuntamente para el bien del destino”, declaró.

“Creo que si nos va bien a todos, vamos a seguir creciendo y después de este periodo con una economía contraída, creo que todos necesitamos estar unidos”.

En este sentido, Cázares Olivares aclaró que el empresario afectado no forma parte del organismo, aunque enfatizó que la situación es de preocupación para el sector en general, debido al impacto que estos hechos tienen en la percepción de seguridad.

Además, destacó que la coordinación entre autoridades y el sector empresarial es fundamental para hacer frente a este contexto después de un periodo de cerca de 18 meses de un espasmo económico que ha afectado diversas actividades productivas en la región.

De esta forma, la empresaria hizo un llamado a fortalecer las estrategias de seguridad y generar condiciones que permitan recuperar la confianza, elemento clave para el crecimiento económico del destino.

Finalmente, Cázares Oliveros reiteró que el sector empresarial mantiene la disposición de trabajar de manera conjunta con las autoridades para superar esta situación y seguir impulsando el desarrollo económico del puerto.