La autonomía universitaria no está en riesgo excepto por las prácticas del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina y otros funcionarios, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

“La autonomía universitaria no está en riesgo, excepto por el ex rector y otros funcionarios, el proceso legal no viola la autonomía, el proceso legal no pone en riesgo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes agravian la autonomía universitaria es el ahora ex rector y otros funcionarios que están cursando un proceso de carácter penal por presuntos actos de corrupción”, añadió Castro Meléndrez en entrevista este miércoles en Mazatlán.

“Lo que tienen que hacer ellos es atender por el cauce legal de esta situación, en ese sentido todo lo que ellos están diciendo está caracterizado por la mentira, es una mentira lo que están planteando”.

El martes un Juez de Control separó del cargo de rector a Madueña Molina y a otros funcionarios de la UAS por el proceso que se les sigue en su contra por presuntas irregularidades en la compra de tortillas y otros productos derivados del maíz.

“Violan la autonomía desde el momento en que al interior de la Universidad no existe la libertad de los universitarios, no existe la libre expresión de las ideas, cuando ejercen un control de la Universidad y más aún se generan situaciones de presuntos actos de corrupción, eso es agraviar la autonomía”, recalcó el Diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional, Castro Meléndrez.