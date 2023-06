La Comisión Federal de Electricidad pidió al Ayuntamiento de Mazatlán regularizar las áreas deportivas en el municipio para medir el consumo de la energía eléctrica, ya que actualmente nada más se hace el cobro mediante un cálculo que hace la paraestatal y cobra muy caro, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“De eso van a pegar de gritos muchos deportistas y espero que haya una comprensión, ellos quieren que regularicemos los campos deportivos, las áreas deportivas, que les pongamos medición, estaban colgados de la energía pública y lo calculaban, cobraban bajo un cálculo”, añadió González Zataráin sobre la reciente reunión que tuvo el pasado fin de semana con funcionarios de la Superintendencia de la CFE en Mazatlán.

“Pero ahora nos exigen, dicen, vamos a cortar, y nos están cortando, ya nos están cortando (el servicio), se enojaron porque dije yo que iban a regularizar, entonces dijeron vamos a cortar y cortaron, ya hasta cortaron por allá por El Barrón o por El Walamo el campo deportivo, cortaron cuatro”.

Precisó que el personal de la CFE quiere que el Ayuntamiento haga el contrato de energía eléctrica como debe ser una casa o negocio, que se tenga un medidor, todo en regla, ya que actualmente en algunos campos nada más están conectados directos al servicio sin medición, pero se paga por el consumo.

“Pero ellos quieren ahora que se mida, ellos hacen estimados, de hecho, es alto el estimado que nos hacen quiero decirlo, hay un campo, por ejemplo, de El Walamo, que casi son 400 mil pesos mensuales, es altísimo, entonces me dicen es que tienes tantos reflectores, sí, pero en cálculo cuántas horas le das de encendido, no todos los días, y ellos dicen nosotros tenemos nuestro propio cálculo y en base a esos cálculos ellos hacen sus números, sus cuentas y ahí va”, continuó el Presidente Municipal.

Dio a conocer que con esa situación se tienen 22 campos deportivos, que aparte de no oneroso que es el pago de la energía eléctrica, hay algunos que no tienen certeza jurídica, que no están donados al Municipio y como no están donados a la Comuna pues ésta no puede hacer un contrato porque se ocupa la escritura para hacer el contrato con la CFE.

Hay campos deportivos asentados en zona federal de Petróleos Mexicanos, por lo que no se tiene una escritura, lo mismo en zonas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como donde son ejidales.

“Qué andamos haciendo, buscar con los ejidos que nos donen el estadio, hacer el proceso, escriturar, pasar a nombre del Municipio y una vez que tengamos ese documento hacer el trámite ante CFE para que CFE nos pueda conectar”, reiteró González Zataráin.