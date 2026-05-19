Pide colectivo de buscadoras apoyo ciudadano para localizar a José Martín, desaparecido en Mazatlán

La incertidumbre y la preocupación volvieron a hacerse presente para una familia mazatleca y ante ello, el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia difundió este martes la ficha de búsqueda del joven José Martín Carrillo Godínez, reportado como desaparecido desde el 18 de mayo del 2026 en Mazatlán.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en la Colonia Loma Atravesada, alrededor de las 16:40 horas, cuando presuntamente salió de su domicilio para acudir a una tienda cercana a realizar una compra.

Desde ese momento, sus familiares dejaron de tener contacto con él y comenzaron su búsqueda de manera inmediata.

Ante la falta de noticias sobre su ubicación, la agrupación compartió en redes sociales una ficha con un mensaje solicitando el apoyo de la ciudadanía y así lograr obtener información que ayude a localizarlo lo antes posible.

“Ayúdanos a encontrar a José Martín Carrillo Godínez, desaparecido el 18 de mayo de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. Si sabes algo, comunícate de forma anónima al 669 326 2089. Tu información, por mínima que parezca, puede ser la clave para que regreses a casa”, expuso en el comunicado.

El colectivo destacó que cualquier dato puede resultar importante para dar con el paradero del joven, por lo que insistieron en que las personas puedan comunicarse de manera completamente anónima al número proporcionado, sin necesidad de comprometer su bienestar.

“No investigamos, no necesitamos saber quién eres. Solo queremos encontrarlo y devolverle la paz a su familia”, finaliza el mensaje.

En los últimos meses, diversos colectivos de búsqueda en Mazatlán han intensificado la difusión de fichas y reportes de desaparición a través de sus redes sociales, como una forma de agilizar la localización de personas y sumar esfuerzos ciudadanos en cada caso.

Tanto familiares como miembros del colectivo, piden a la población compartir la información y mantenerse atentos ante cualquier dato que pueda contribuir a localizar a José Matín Carrillo Godínez y permitir su regreso con vida a casa.