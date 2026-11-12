Pide Coparmex reducir IVA e ISR para impulsar la recuperación económica de Sinaloa

Reducir el IVA del 16 al 8 por ciento, disminuir el ISR en un 50 por ciento y otorgar prórrogas para el pago de impuestos forman parte de las propuestas que Coparmex presentó al Gobierno de Sinaloa para apoyar la recuperación económica de Sinaloa, informó Yudith Verónica Estrada Osuna.

La presidenta de Coparmex Mazatlán explicó que estas solicitudes fueron expuestas durante un encuentro en el que participaron la dirigencia nacional y los cuatro centros empresariales del organismo en el estado, con el propósito de construir un posicionamiento común ante las dificultades económicas.

“Básicamente lo que se les está solicitando es la parte de prórrogas para lo que son pagos de impuestos. Hay una propuesta por parte de Coparmex, aparte de la prórroga, de una disminución de lo que es el IVA del 16 al 8 y una disminución del ISR también del 50 por ciento. Se pusieron sobre la mesa”, comentó.

La dirigente empresarial señaló que uno de los objetivos principales es promover un consejo empresarial para la recuperación económica de Sinaloa, que permita sumar propuestas y esfuerzos frente a una problemática que, aunque se presenta con distinta intensidad entre ciudades, afecta al conjunto del estado.

“El propósito de esta reunión fue unir esfuerzos, tener todos un mismo posicionamiento respecto a los temas que están pasando en Sinaloa. Si bien es cierto, no en todas las ciudades están con la misma intensidad, pero la realidad es que la problemática que estamos teniendo en el sentido económico está generalizada”, manifestó.

Además, sostuvo que la recuperación económica debe abordarse junto con la seguridad, al considerar que ambas condiciones están relacionadas con las posibilidades de operación y desarrollo de las empresas.

“El propósito principal de esta reunión con Coparmex Nacional es promover un consejo empresarial para la recuperación económica de Sinaloa. Básicamente esa era la parte más importante; desde luego, no puedes hablar de recuperación económica si no pones el tema de seguridad también sobre la mesa”, declaró.

Como seguimiento, anunció una reunión en Mazatlán con el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia y representantes de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, prevista para el miércoles de la semana siguiente a la entrevista, en la que buscarían revisar apoyos, prórrogas y opciones de crédito.

“Nosotros tenemos la primera reunión después de esa con el secretario de Economía, precisamente para ver los temas que les pusimos ahí, que eran los apoyos y las prórrogas, algunos apoyos en cuanto a créditos también que se están solicitando”, manifestó.

Estrada Osuna precisó que solicitaron un encuentro de trabajo que permita avanzar hacia resultados tangibles para los empresarios, donde entre las propuestas figura una estrategia para apoyar a la agricultura y la agroindustria, sectores que, señaló, enfrentan afectaciones acumuladas por la situación actual y por problemas anteriores, como la sequía.

La presidenta de Coparmex Mazatlán consideró que el acompañamiento de la dirigencia nacional da mayor fuerza y visibilidad a las gestiones que los centros empresariales del estado han realizado durante poco más de dos años.