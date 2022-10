Pide Cultura Mazatlán ampliación de presupuesto para el 2022 por cerca de 42 millones de pesos: regidor

MAZATLÁN._ El director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Quevedo, solicitó al Cabildo una ampliación por cerca de 42 millones de pesos para poder cerrar el presente año, pero será la próxima semana cuando los ediles determinen si se la autorizan o no y qué cantidad, dijo el regidor Reynaldo González Meza.

El edil por el Partido Sinaloense agregó que la tarde del miércoles Tostado Quevedo dio una explicación en una reunión en la Sala de Cabildo sobre el por qué está solicitando esa ampliación de presupuesto al que ya se le aprobó de cerca de 160 millones de pesos para este año, pero que ya se terminó.

“Todo mundo sabemos que no tiene para las nóminas, no tiene propiamente para nada, pero no se quedó en nada, quedamos todos los regidores reunirnos la próxima semana, los puros regidores nada más con la Síndico Procuradora para ver el tema, él ya explicó lo que tenía que explicar, él ya dio las peticiones en qué ocupa el dinero, por qué ocupa el dinero y cuánto es lo que quiere, está pidiendo alrededor de 42 millones de pesos más menos, pero todavía no se ha resuelto nada”, continuó el regidor en entrevista.

“Todavía no hay fecha en que nos vamos a reunir, quedamos entre la próxima semana, lunes, martes, miércoles, pero vamos a estar nada más los puros regidores y la Síndico y ahí se va a tocar el tema, ahí se va llegar a una conclusión de qué manera se le pudiera ayudar al Instituto de Cultura, y más que al Instituto son a los trabajadores porque ellos son los menos culpables de la situación que vive Cultura porque ellos no son responsables, ellos no manejan las finanzas, quien maneja las finanzas es el director de Cultura y no tienen que pagar justos por pecadores este tema”.

Reiteró que la próxima semana se va tener una respuesta sobre si se aprueba o no la ampliación del presupuesto de Cultura.

“Pide (ampliación del presupuesto) para nóminas, aguinaldos, para lo que son los proveedores y para el gasto operativo, que el gasto operativo es lo mínimo, es como un millón y ‘cacho’, lo más pesado es lo de los proveedores”, continuó.

También manifestó que en el Consejo de Cultura fue donde el titular de esa dependencia informó en qué gastó lo que le aprobaron de presupuesto para el 2022, pero a los regidores que no pertenecen a dicho Consejo no les ha dicho en qué se gastó esos recursos.

A los que sí les ha dado más explicaciones es al Consejo de Cultura en las que desafortunadamente dicho Regidor no pertenece.

Con relación al viaje que realizara el Gobierno de Mazatlán a Madrid, España, para promover a este puerto, dijo que tiene entendido que el monto del mismo, de cerca de 3.5 millones de pesos será por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, pero irá personal del Instituto de Cultura.

De aprobarse la ampliación del presupuesto se verá si se autorizan los cerca de 42 millones de pesos que se piden o no.

“A los proveedores les debe como 22 millones de pesos, que es lo más fuerte”, reiteró González Meza.