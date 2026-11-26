“Estamos muy convencidos de que estos procesos sirven para que mucha gente que tiene oportunidad, como yo, de poder contactar a la población, de poder crear un movimiento, incluso un movimiento interno como el propio de Morena, nos da la oportunidad para que podamos ganar un proceso”, manifestó.

En este sentido, indicó que desde hace poco más de un mes ha recorrido distintas colonias de Mazatlán, donde ha sostenido encuentros con militantes y simpatizantes de Morena, asegurando haber encontrado una respuesta favorable a sus aspiraciones.

González Zataráin destacó que el proceso interno representa una oportunidad para quienes han construido una carrera política sin depender del respaldo de determinados grupos, al señalar que cuenta con casi 30 años de trayectoria en el servicio público y experiencia en contiendas partidistas.

“Porque hemos visto en el pasado que muchas candidaturas prosperaron y ganaron, triunfaron gracias al movimiento, pero en lo particular muchos de esos compañeros no supieron cómo ganaron, no tuvieron ni siquiera el trabajo ni el contacto”.

“Esta es una parte nada más, la encuesta. El partido dice que no solamente será la encuesta, que también revisarán la trayectoria, que también revisarán la hoja de vida y también van a revisar qué tanto le aportas tú al movimiento”, declaró.

El aspirante cuestionó que en anteriores procesos electorales algunos perfiles hayan logrado acceder a cargos de elección popular gracias al respaldo del movimiento, sin necesariamente contar con un trabajo territorial propio o un acercamiento constante con la población.

“Yo creo y parto de la idea que hoy tiene que cambiar el partido en ese sentido. No puedes elegir perfiles solamente por compadrazgos, por amiguismos, por repartos de grupos; tienes que apegarte a los perfiles más adecuados, más en estos tiempos tan difíciles en Sinaloa, en el caso de Mazatlán peor”, comentó.

El ex Alcalde interino de Mazatlán señaló que, si bien las encuestas forman parte del mecanismo de selección, estas no serán el único elemento que determinará quién encabezará los trabajos del movimiento en el puerto, pues también se tomarían en consideración los antecedentes de cada aspirante, su hoja de vida y las aportaciones que ha realizado al partido.

En entrevista con Noroeste, González Zataráin se manifestó confiado en obtener un resultado favorable en la contienda interna, cuya resolución estimó podría darse a conocer en un plazo aproximado a una semana, al tiempo que anunció la contratación de una encuesta espejo para cotejar los resultados que han arrojado las mediciones realizadas por el partido.

MAZATLÁN._ De cara a la recta final del proceso interno de Morena para definir la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Mazatlán, Édgar González Zataráin consideró que el partido debe privilegiar la trayectoria, experiencia y capacidad de los aspirantes por encima de los padrinazgos, favoritismos y repartos entre grupos políticos, particularmente ante las condiciones de inseguridad y deterioro de los servicios públicos que enfrenta el municipio.

Respecto al mecanismo de selección, González Zataráin aseguró que hasta el momento se han realizado dos encuestas telefónicas por parte de Morena, mientras que todavía estaría pendiente la aplicación de mediciones presenciales mediante visitas casa por casa.

Además, explicó que los aspirantes no son notificados directamente por el partido sobre la realización de estos ejercicios, sino que se enteran a través de los propios militantes y simpatizantes que reciben las llamadas telefónicas.

Ante ello, dio a conocer que está contratando una encuesta espejo con una empresa externa, cuyos resultados le permitirían contar con un parámetro de comparación respecto a las mediciones del partido.

“Son encuestas internas que el propio partido contrata empresas para que realicen esas encuestas, sin embargo, además de las que realiza el partido, en lo particular yo estoy contratando una encuesta espejo, es decir, que podamos cotejar con el resultado del propio partido”, indicó.

Asimismo, cuestionó la difusión de encuestas mediante las cuales algunos aspirantes buscan posicionarse públicamente como favoritos, al considerar que estos ejercicios deben servir para identificar fortalezas y debilidades, y no como instrumentos de promoción política.

“Yo, si mando a hacer una encuesta, es para uso propio, no para publicarla, porque el mismo partido no publica las encuestas, el partido lo usa de manera interna. Entonces, todo lo que se salga hacia afuera, esas encuestas que vemos de pronto, pues te dejan mucho que desear”, mencionó.

“Creo que no es la forma de cómo se gana un interno. Un interno se gana visitando al militante, visitando al simpatizante, dialogando con ellos, hacer que participen en esta encuesta”.

El aspirante a candidato aseguró no tener dudas de que obtendrá un resultado favorable en las mediciones internas, argumentando que los estudios que ha realizado por cuenta propia le han permitido conocer su posicionamiento, aunque evitó dar a conocer porcentajes o cifras.

“Yo no tengo ninguna duda que gano esta encuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hicimos las propias internas y no las publicamos, porque sabemos dónde tenemos fortaleza y dónde tenemos debilidades, y estamos atendiendo las debilidades, pero también estamos cuidando las fortalezas”, señaló.



La unidad se pondrá a prueba después de los resultados

Sobre la relación entre quienes participan en el proceso interno, González Zataráin reconoció el trabajo que han realizado sus compañeros y compañeras dentro de Morena, aunque consideró que la verdadera prueba de unidad partidista llegará una vez que se conozca el nombre de quien resulte favorecido.

Al respeto, cuestionó si aquellos perfiles que anteriormente han sido beneficiados con candidaturas tendrán la misma disposición de mantenerse dentro del movimiento en caso de que los resultados de la actual contienda no les favorezcan.

“Yo siempre he dicho que hay unidad en torno al ganador o la ganadora de este proceso, pero también hay mucha gente que se descompone cuando las cosas no le favorecen”, expresó.

“Yo les pregunto a aquellos que les han tocado puras maduras, si realmente aguantarán hoy el toque de una verde. A muchos de los que están participando les han tocado puras maduras, entonces creo que eso va a ser un reto interesante para muchos de ellos, de los compañeros y compañeras, porque no es lo mismo sumarse o buscar la unidad cuando tienes una candidatura a cuando no te toca”.

Asimismo, recordó que en 2021 participó en el proceso interno por el Distrito 01 Electoral Federal, cuya candidatura terminó correspondiendo al Partido del Trabajo como parte de las negociaciones partidistas, mientras que en 2024 quedó fuera de la contienda por la Presidencia Municipal de Mazatlán debido a los criterios de género.

González Zataráin aseguó que en ambas ocasiones permaneció dentro del movimiento, por lo que reiteró que, independientemente del resultado del actual proceso, continuará formando parte de Morena.

“Hay quienes dicen, ‘Oye, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar si no te favorece?’. Yo digo, lo que me pasó en el 2021 y en el 2024, no favoreció y ahí seguimos, nos sumamos, habrá que preguntarle a los otros que siempre les ha tocado”, puntualizó.



Ve posibilidades de una candidatura masculina en Mazatlán

En cuanto a la posible incidencia de los criterios de paridad de género en la definición de las candidaturas para el próximo proceso electoral, González Zataráin consideró que existen condiciones para que Morena pueda postular a un hombre por la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Explicó que, desde su perspectiva, existen perfiles femeninos con un importante posicionamiento político en municipios como Culiacán, Ahome y Guasave, lo cual podría abrir la posibilidad de una candidatura masculina en el puerto, de acuerdo con su interpretación de los criterios de paridad.

No obstante, reconoció que esto no significa que las mujeres que participan en el proceso interno de Mazatlán queden excluidas de una eventual candidatura, pues también deberá tomarse en consideración su posicionamiento.

“No quiere decir que se le cierre la posibilidad a una mujer, si es que la mujer está bien posicionada habrá que tomar en cuenta, pero ya por la ley no sería algo obligatorio”, manifestó.

El ex Alcalde aseguró que, de acuerdo con las mediciones que ha realizado, actualmente no identifica a una aspirante femenina que pueda superarlo en la encuesta interna, aunque reconoció que las determinaciones relacionadas con la paridad podrían modificar nuevamente el panorama político.



Defiende su experiencia ante las problemáticas de Mazatlán

Como parte de los elementos que considera que lo diferencian del resto de los aspirantes, González Zataráin destacó su experiencia al frente de las administraciones municipales de Rosario y Mazatlán, donde, aseguró, le correspondió enfrentar crisis de seguridad, financieras, sociales y de servicios públicos.

En materia de seguridad, consideró que uno de los principales errores que pueden cometer las autoridades es negar los acontecimientos violentos, al señalar que resulta necesario mantener informada a la población y recuperar la confianza ciudadana para fortalecer la cultura de la denuncia.

“Siempre partí de la idea en ese momento que lo que peor puedes hacer, o lo que nunca debes de hacer en una crisis como esta, es negar lo que está sucediendo. Ese es el daño más grande que le puedes hacer a una sociedad”, dijo.

“Ocupamos que la sociedad sea un aliado, no solamente es problema del gobierno, tenemos que aliarnos con ellos por lo que el tema de la denuncia es fundamental, pero hay que crear esa confianza en la sociedad, porque también si hay que denunciar, corre riesgo. Yo creo que se le tiene que apostar mucho a eso”.

Asimismo, consideró que los problemas que actualmente enfrenta Mazatlán en materia de drenaje, bacheo y alumbrado público difícilmente podrán resolverse en un año, debido al deterioro acumulado de la infraestructura municipal.

Señaló que la atención de estas problemáticas requiere de una planeación integral que permita resolver las necesidades inmediatas de la población sin dejar de lado las soluciones estructurales a mediano y largo plazo.

“No puedes ir solamente apagando fuegos o parchando, tienes que tener un plan para poder acabar de manera definitiva con esto, porque si tú te dedicas solamente a atender lo urgente, dejas de atender lo importante”, expresó.

“Cuando dejas de ver lo importante y solamente lo urgente, solamente lo que la gente te reclama, te exige, estás perdido porque no vas a llegar a ningún lado, vas a andar parchando por todos lados. El plan es integral”.

Sin embargo, aclaró que por encontrarse dentro de una contienda partidista no puede presentar formalmente propuestas o proyectos de gobierno, pues, según explicó, hacerlo podría contravenir las disposiciones electorales, por lo que esperará los tiempos correspondientes para darlos a conocer.

Finalmente, González Zataráin reiteró que la experiencia, el conocimiento de la administración pública y los resultados obtenidos durante su trayectoria son los principales argumentos con los que busca respaldar sus aspiraciones, al considerar que la selección de perfiles dentro de Morena debe responder tanto a las necesidades del movimiento como a las condiciones que actualmente enfrenta Mazatlán.

“Yo siempre digo a la gente, no hay que ponerle atención a los políticos por lo que dicen, sino por lo que han sido en el pasado, lo que han hecho en el pasado. Hay que revisar su hoja de vida, hay que revisar su trayectoria y ahí nos daremos cuenta entonces qué pretende ese político, qué pretende ese servidor público”, puntualizó.