Pide Estrella Palacios a Fiscalía dar con los responsables, tras la muerte de Sergio Francisco en ataque contra transporte público

Luego de la lamentable muerte del joven Sergio Francisco “N” debido a impacto de bala que sufrió durante una persecución de hombres armados a un camión urbano, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez lamentó los hechos del sábado e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables del ataque.

Pidió que se esclarezcan los hechos para entregar justicia a los familiares del joven de 16 años.

Informó que ya pudo comunicarse con la familia del menor para extenderles su apoyo y acompañamiento por medio del DIF Municipal.

”Este caso nos lastima a todas y todos como sociedad. Sergio era un joven estudiante mazatleco y lamentamos mucho lo ocurrido. El día de los hechos estuvimos dándole atención médica inmediata, estuvimos dándole acompañamiento a su familia, estuvo presente el director del DIF Municipal, ofreciendo y brindando diversos apoyos y gestiones”, declaró Palacios Domínguez.

”Ayer hablé con el papá de Sergio para externarle mis condolencias a él y a toda su familia. Decirles que pongo a disposición todo el aparato de Gobierno para atender este caso dentro de las competencias municipales. Y a la Fiscalía del Estado le pido poner atención para esclarecer los hechos y dar con los responsables”.

Asimismo, dio a conocer que ya instruyó al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, para que se dé la creación de un nuevo “Seguri-chat” de atención para los operadores de transporte público, esto con la intención de tener una mejor coordinación con la Fuerzas de Seguridad de los tres niveles de Gobierno.

”Al Secretario de Seguridad, le he instruido crear un ‘Seguri-chat’ de atención inmediata para los operadores de transporte. Vamos a seguir trabajando en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Estatales y Federales para tener vigilancia en las rutas de transporte. Vamos a continuar trabajando por nuestra seguridad”.

”La instrucción es crear una acción, un sistema de atención inmediata exclusivo para los operadores de transporte y que ya se tiene previsto. Es una seguridad que se va a hacer por las secciones y por las rutas de transporte que ellos tengan”.

Por otro lado, comentó que estos hechos de inseguridad que han pasado en los últimos días en Mazatlán, no estarán poniendo en riesgo la realización de los eventos patrios; sin embargo, por respeto a los afectados de dichos sucesos, los detalles se compartirán en próximos días.

”Vamos a estar platicando de ese tema más adelante. Ahorita yo quiero presentar mis respetos y solidaridad para la familia de Sergio. Entonces, decirles que seguimos con toda la mejor disposición; yo hablé con su papá de seguir apoyándolos dentro de nuestras competencias”.