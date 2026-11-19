MAZATLÁN._ Es importante que se materialicen en los hechos los derechos humanos que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, como el de la salud, la educación y el trabajo, entre otros, manifestó el Notario Público 210, en Mazatlán, Fernando García Sais. “La conversación tiene que ver con la posibilidad de que el Derecho Constitucional y nuestros derechos, todos los derechos que uno tiene en la Constitución se vayan materializando en el bolsillo de las personas”, dijo este jueves al disertar la conferencia “Derecho del Bienestar. El cuarto de máquinas de la Constitución”. “Porque de nada sirve que el texto constitucional diga que todos tienen derecho a la salud si cuando vas a un hospital pues primero a ver si hay hospital; y dos, si es accesible; y tres: a ver si te dan el tratamiento; cuatro: a ver si lo continúas y terminas el tratamiento”.

En la conferencia en la Casa de los Saberes Jurídicos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Mazatlán, y en entrevista, el Notario Público enfatizó que los juristas, académicos y quienes trabajan con las leyes, necesitan empezar a darle a las normas un sentido material, el sentido de hacerlas realidad. García Sais apuntó que para ello entran en juego un conjunto de derechos y de principios que están en la Constitución Política del País y que tienen que ver con el poder, con el ejercicio del poder y las facultades sobre el presupuesto, ya que si no hay un presupuesto, no hay un rubro, un concepto, y el Poder Ejecutivo no puede erogar recursos. “Es importante que la parte de la Constitución, esta parte que todo mundo la conoce como la parte dogmática, se haga realidad con la estructura que la propia Constitución prevé, que es el famoso cuarto de máquinas donde se toman las decisiones acerca del diseño del presupuesto, el gasto y el control presupuestario con ciertas reglas de responsabilidad hacendaria”, continuó el también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. “Entonces ,de eso vamos a platicar, de cómo los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda se empiezan a poder materializar y que sean reales, y cuál es, por ejemplo, el trabajo que le toca hacer a los jueces, el trabajo que hacen los abogados al redactar un contrato, es decir, todo mundo, todos los que operan con normas tienen una función importante para lograr potencializar los derechos que están en la Constitución”.

Lo anterior, precisó, porque el discurso es muy bonito y en México se vanaglorian de que la Constitución Política de 2017 avanzó muchísimo a nivel mundial. “Inclusive, digamos, que fue la primera Constitución de América Latina que incluyó todo este catálogo de derechos sociales como el del trabajo, el de la educación, etcétera, etcétera, pero no nada más es decir que tienes derecho, todos sabemos que sin presupuesto y sin dinero no hay derecho que se te pueda otorgar”, reiteró. “Entonces ¿qué implica esto? Implica reconocer derechos, pero también llevarlos a la práctica, y para llevarlos a la práctica involucra un Poder Ejecutivo que los quiera reconocer y un Poder Judicial muy activo en el que los jueces tienen que ser muy innovadores para estar escuchando los reclamos de la sociedad e incorporarlos de manera específica en sus sentencias”. García Sais subrayó que se pueden tener muchos derechos y muchos instrumentos para ir a los tribunales, pero si la gente se queda atorada y las sentencias no los protegen de manera adecuada, el bienestar de la población va a empezar a demeritarse o no se consolida de manera tan amplia como se quisiera. “(Entonces) es letra muerta, están muy bonitos, están en al Constitución, es como digo yo ahí en esa caricatura: la Constitución es de papel, pero el mar es real, digamos cuál el papel que tiene un juez a la hora que conoce un asunto de una persona que por la lejanía de su domicilio con un centro de población no tienen hospitales, no tienen medicamentos”, expresó. “Cuál es el nivel que un juez, qué facultades tiene en el contexto de la división de poderes, porque entran en juego muchas cosas, no únicamente el decir yo quiero que la gente tenga medicamentos, requiere mucha responsabilidad porque al final de cuentas los jueces no diseñan el presupuesto, pero sus decisiones tienen una afectación muy sensible sobre el presupuesto”.