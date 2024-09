“Nosotros hicimos un levantamiento y la población dijo sí es el crucero más complicado y estoy buscando, ya le planteé ayer, le dije a la Presidenta, quedamos de que va venir a ver los proyectos con los que nos va a apoyar, ella ya tiene todos los proyectos, entre ellos tengo dos de Mazatlán, dos puentes más, no quiero morir, quisiera que para el siguiente año pudiera sacar uno cuando menos que lo empecemos, uno más además de este que tenemos aquí (entre Colosio y Múnich)”, reiteró Rocha Moya.

“Y luego esta calle que es emblemática y larga, muy larga aquí, pues ahí la estamos haciendo, ahí estoy viendo, visitando a los comerciantes que están conscientes de que necesitan soportar un poquito para que se pueda hacer la obra, pero va quedar muy digna, ya la parte que viene allá viene muy bien con sus guarniciones y con sus banquetas y todo”, dijo.

Por su parte el Presidente Municipal de Mazatlán dio a conocer en entrevista por separado que el Gobernador del Estado pidió al personal de las constructoras que agilicen la construcción del puente vehicular a desnivel y el segundo tramo de la rehabilitación de la Avenida Insurgentes.

“Lo acompañé a la Insurgentes, les apretó ahí un poquito las tuercas para que se apuren un poco más rápido, sirvió, es buena visita porque esas son dos obras conflictivas, a mí me ayuda bastante que haya una supervisión del Gobernador obviamente viene y pone orden, porque es una obra estatal”, dijo González Zataráin.

Agregó que en el caso de la Avenida Insurgentes la constructora pidió que le liberaran un tramo más grande que el que actualmente tiene para poder trabajar más rápido, son 300 metros más que se van a liberar a partir del próximo lunes.

“Y en el puente, igual el Gobernador les pidió ahí que no pararan, que aceleraran los trabajos, yo no he visto adentro, les confieso, ya hay pilotes, o sea ya pilotes con concreto, ya hay muchos, ya está avanzada esa parte y les pidió que aceleren los trabajos, que lo hagan más rápido posible, entonces se comprometieron con él a hacerlo”, informó.