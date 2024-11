Pide Gobernador celeridad a obras pendientes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras manifestar que confía en que se construya un nuevo puente vehicular a desnivel en la avenida Óscar Pérez Escobosa y la Carretera Internacional 15 México Nogales, el Gobernador del estado manifestó que pidió acelerar la rehabilitación de la avenida Insurgentes para que concluya en diciembre y la construcción del puente vehicular entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la avenida Múnich terminará en abril próximo.

“Yo ya estuve con la Presidenta, los palomeó, los estamos checando con Comunicaciones y Transportes, qué es lo que hay que checar, que como son obras de movilidad de las ciudades tanto Mazatlán como Culiacán, es donde tengo ahorita los dos proyectos de movilidad se tienen que modelar para ver si efectivamente se corresponden con circuitos que ayuden a la circulación”, añadió Rocha Moya.

“Entonces están revisando eso, estuve hace una semana y me dijo que en 15 días lo resolvemos”.

Pero reiteró que sí ve posibilidades de que se hagan estas obras porque ya están propuestas.

“Las obras esas las vamos a hacer, son indispensables, aquí en Mazatlán no solamente me interesa eso, me interesan otras áreas lo que ya les di instrucciones para que me lo liciten es el cárcamo (pluvial) de aquí, es el cárcamo de aquí de Conapesca (frente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), lo que ocurre es que licitar espera tantito porque tiene muchos requisitos, no te puedes equivocar porque desde ahí empieza la revisión de la obra”, continuó.

“El puente que tenemos aquí lo vamos a terminar el abril, el de la Colosio, ese lo vamos a terminar en abril, y ya mandé que me checaran porque como que protestaron los comerciantes de ahí de la Insurgentes, ya mandé para que me chequen porque necesitamos sacar, el compromiso es que termine, yo fui y les dije, el compromiso y hable con la gente: es que en diciembre sale, ayer mandé al de Obras a que me cheque eso, hay manera de acelerarlo, hay que acelerarlo”.

Precisó que incluso se puede utilizar concreto que seque más pronto y como se lo dijo a los vecinos se quiere que la rehabilitación de la avenida Insurgentes quede en diciembre próximo.