Pide Gobierno de Mazatlán apoyo a García Harfuch para equipamiento a la Policía Municipal: Alcaldesa

Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se le pidió apoyo para fortalecer el equipamiento de la Policía Municipal de Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Son peticiones muy puntuales en cuanto a fortalecimiento de equipamiento de la Policía Municipal en tecnología, en equipamiento y también en fortalecer el C4 (Centro de Control, Cómputo y Comando), que eso ya corresponde al (Gobierno del) Estado, pero también nos ayuda muchísimo a nosotros en temas de judicialización”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

“Y bueno eso es lo que estamos viendo, le hicieron las peticiones al Secretario Omar García Harfuch y como ya lo mencioné él promete regresar y agradecemos mucho la visita de él a Sinaloa y también del General Trevilla (Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional) que estuvo hace un par de días aquí en Mazatlán justamente coordinando los esfuerzos que se tienen del despliegue territorial de todos los elementos de la Fuerza de Seguridad que tenemos en Mazatlán”.

También se tiene programada otra visita por parte del Secretario de Marina, que cuando se concrete se estará informando, añadió en la entrevista tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó en las instalaciones de C4 y a la que asistieron autoridades y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

Precisó que García Harfuch no vino en miércoles a Mazatlán, solamente visitó Culiacán, pero las peticiones se le hicieron vía electrónica.

“Se hicieron peticiones por parte de la Policía Municipal de Mazatlán hacia el Secretario Omar García Harfuch, lo hicimos vía electrónica, se mandaron todas las peticiones y bueno, él mismo lo declaró allá en Culiacán que tiene el deseo de regresar a Mazatlán para poder justamente supervisar las policías municipales tanto la de Mazatlán como la de Culiacán, que es la intención que sería de su visita”, continuó la Alcaldesa.

“No sabemos exactamente qué día sería, pero él promete volver, estamos en constante comunicación con el Gobierno federal y estatal y estas Mesas de Construcción de Paz es muestra de ello de que la coordinación es muy importante para que regrese la paz y la tranquilidad a Mazatlán”.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, manifestó que se requiere el apoyo del Gobierno federal para la corporación que encabeza principalmente en patrullas, drones y dos vehículos blindados.

“Principalmente el reforzamiento que puede apoyar la Federación es en equipo, en equipamiento, patrullas, drones, arcos lectores, hay una solicitud por parte de Policía Municipal para reforzar las operaciones aquí de seguridad del puerto”, expuso.

“Es una solicitud así en general y lo que esté dispuesto la Federación a proporcionar para la seguridad y el reforzamiento de la Policía Municipal pues bienvenido, el dron nos sería muy útil en eventos masivos, juegos de béisbol, futbol, los eventos que están programados durante el año como Semana de la Moto, Carnaval, Semana Santa y creo es de entera importancia tener vigilancia aérea en ese tipo de eventos para tener mayor control de seguridad”.

También dijo que se requieren entre 30 a 40 patrullas para reforzar el parque vehicular, se hizo la solicitud de dos vehículos Ocelot más para reforzar los grupos especiales de la Policía Municipal.