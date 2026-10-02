Pide Manguart Sánchez mantener vigilancia carretera para fortalecer confianza turística en Mazatlán

Aunque la afluencia de visitantes durante el verano superó las expectativas del sector hotelero y mostró que existe confianza en Mazatlán, es necesario fortalecer las condiciones de seguridad y mantener los operativos en carreteras para favorecer la recuperación turística, consideró José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas señaló que en las mesas de trabajo con las instituciones de seguridad se ha insistido en generar resultados en el corto plazo, tanto para recuperar el dinamismo del destino como para brindar tranquilidad a sus habitantes.

“No quiere decir que la gente no esté confiando en Mazatlán, porque la verdad yo hubiera esperado que el verano iba a estar más contraído, sin embargo, tuvo mejor afluencia de lo que hubiéramos esperado”, comentó.

El empresario hotelero expresó que la respuesta de los turistas durante las vacaciones fue más favorable de lo previsto, aun en un entorno que calificó como complejo.

No obstante, consideró necesario dar continuidad a las acciones de vigilancia que apoyan al destino.

“La gente sí confía en el destino, lo importante es generar mayores garantías, sobre todo en el tema de las carreteras, que sigan esos operativos que nos vienen apoyando”, declaró.

Asimismo, agregó que los dispositivos de seguridad deben ofrecer los resultados que esperan tanto el sector empresarial como la ciudadanía, y destacó que la tranquilidad de los mazatlecos es una prioridad.

En lo que respecta las recomendaciones de las autoridades por incrementar la prevención durante un amplio periodo de tiempo del día ante hechos de alto impacto, Manguart Sánchez evitó emitir una valoración directa sobre esos mensajes frente a los esfuerzos del sector por atraer visitantes y promover la actividad turística.

“Desconozco los protocolos al interior de las instituciones de seguridad, cómo está establecido, cómo funcione, pero al final de cuentas nosotros lo que buscamos y empujamos en las mesas de trabajo que tenemos con ellos es precisamente que podamos generar mejores condiciones en el corto plazo”, dijo.

El empresario explicó que la recuperación de la ocupación hotelera no depende únicamente de las campañas de promoción, sino también de otros factores, entre ellos los resultados de las estrategias de seguridad

En este sentido, indicó que actualmente se registran ocupaciones de entre 30 y 35 por ciento, por lo que consideró complejo anticipar si en las próximas fechas se alcanzarán niveles de 75 u 80 por ciento.

Además, expresó confianza en que las autoridades realicen las acciones pertinentes y que la combinación de promoción turística y mejores condiciones de seguridad permita alcanzar los resultados esperados para el destino.



Reportan menos quejas por ruido tras intervención de Seguridad

Por otro lado, sobre el acercamiento que tuvo la Intercamaral de Mazatlán con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerra, Manguart Sánchez explicó que se trató de una reunión de presentación en la que el sector empresarial expuso situaciones que requieren atención.

Entre los planteamientos, mencionó la solicitud de apoyo para controlar el ruido en la calle Quirino Ordaz, una problemática que había generado inconformidades entre huéspedes de establecimientos hoteleros.

“Nosotros le pedimos el apoyo precisamente para los temas del ruido de la calle Quirino Ordaz y la verdad hemos tenido acciones inmediatas para controlar esa situación”, manifestó.

De acuerdo con el empresario, la intervención de las autoridades tuvo un efecto inmediato en la disminución de las quejas de los visitantes.

De tal manera, Manguart Sánchez destacó que existe coordinación para comunicar a las autoridades las situaciones que enfrenta el sector y solicitar su intervención.

“Hay esa coordinación, esa confianza para transmitir, decir las cosas que estén pasando y en función de eso podamos tener el respaldo para actuar, que eso es lo más importante”, señaló..

Asimismo, el empresario reconoció la disposición del secretario de Seguridad para escuchar los planteamientos empresariales y darles seguimiento.

“Vimos al secretario con mucha apertura, con mucha disposición, de forma inmediata accionó lo que se le planteó y la verdad que agradecidos con eso”, expresó.

Manguart Sánchez insistió en que la continuidad de los operativos y la atención a los problemas expuestos en las mesas de trabajo deben traducirse en mejores condiciones para la actividad turística y, principalmente, en tranquilidad para quienes viven en Mazatlán.