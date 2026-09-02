Pide Maribel Chollet destitución de Jaime Othoniel Barrón tras ataque a Óscar Osuna

Después del ataque armado contra el coordinador municipal de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Maribel Chollet Morán exigió la destitución inmediata de Jaime Othoniel Barrón Valdez como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

Chollet Morán consideró que el atentado registrado la mañana de este miércoles debe representar un punto de quiebre para revisar la conducción de la seguridad pública en el Municipio y realizar cambios ante los hechos de violencia que continúan presentándose.

“Me parece que es momento que se piense ya en el relevo, en la destitución inmediata del Secretario de Seguridad Pública Municipal. No solamente porque no ha dado resultados, porque hay una percepción ciudadana generalizada de que él ha sido parte del problema en Mazatlán”, comentó.

Sostuvo que Barrón Valdez debió haber sido separado de la Secretaría desde tiempo atrás y cuestionó las razones por las que permanece al frente de la corporación municipal.

“Debe irse ya. Hace mucho tiempo que él debió de haber sido destituido. ¿Quiénes lo protegen para que continúe ahí? Sus resultados son desastrosos. Sus declaraciones desafortunadas y vergonzosas”, declaró.

Chollet Morán consideró que la violencia ha generado una sensación de miedo y desprotección entre los habitantes de Mazatlán, pese a los operativos y a la presencia de corporaciones de los tres niveles de Gobierno en diferentes sectores de la ciudad.

A este escenario sumó las recientes protestas realizadas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cuyos integrantes han exigido mayor atención de las autoridades y mejores condiciones para continuar con sus labores.

Para la Regidora, tanto las manifestaciones de las familias como los hechos violentos registrados en Mazatlán muestran la necesidad de modificar la respuesta de las instituciones.



Llama a Estrella Palacios a regresar a dirigir Mazatlán

Chollet Morán también dirigió sus señalamientos hacia Estrella Palacios Domínguez y la llamó a regresar a Mazatlán para retomar las responsabilidades al frente del Gobierno municipal, después de haber tomado licencia para contender por la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa.

“Es hora de que regrese a tomar las riendas del Municipio que dejó colapsado y con desastrosos resultados”, declaró.

La Regidora consideró que, ante las condiciones que atraviesa Mazatlán, la responsabilidad de administrar el Municipio debe colocarse por encima de cualquier aspiración política.

Incluso cuestionó la posibilidad de que Palacios Domínguez busque participar en una nueva convocatoria y sostuvo que, si lo hiciera, consideraría que sus intereses personales están por encima de la responsabilidad de gobernar y rendir cuentas a los ciudadanos.



Atentado

El posicionamiento de Maribel Chollet Morán se dio luego del ataque armado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, registrado alrededor de las 7:45 horas sobre la Avenida Gutiérrez Nájera, en la Colonia Montuosa.

El coordinador municipal de Protección Civil se dirigía a una reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, ubicadas a unos 500 metros del sitio donde ocurrió la agresión.

Tras el ataque, Osuna Tirado fue trasladado para recibir atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.

Para Chollet Morán, este hecho no debe quedar como un episodio más dentro de la ola de violencia que enfrenta Mazatlán, sino provocar decisiones y cambios en la estrategia de seguridad municipal.