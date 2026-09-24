Pide Maribel Chollet revisar plantas tratadoras y verificar calidad de aguas residuales

Ante dudas sobre la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Mazatlán, la regidora Maribel Chollet Morán solicitó realizar un recorrido institucional por las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y verificar mediante análisis externos las condiciones en que se procesa el agua antes de su descarga.

Durante su intervención en la sesión de Cabildo, Chollet Morán sostuvo que no es suficiente conocer la situación de la infraestructura mediante informes y fotografías, por lo que propuso que integrantes del Ayuntamiento constaten directamente las condiciones de las plantas.

“Solicito ante este Cabildo, ante este Ayuntamiento, que realicemos a la brevedad posible un recorrido institucional por las plantas de tratamiento de aguas residuales de Jumapam, porque no basta con fotografías de archivo ni con un informe como el que aquí se ha expresado”, comentó.

La regidora añadió que buscará la participación de un laboratorio externo para realizar muestreos que permitan conocer las características del agua tratada y contrastar los resultados con la información reportada por el organismo operador.

“Me comprometo a llevar a un laboratorio externo a los intereses de la Jumapam para que se haga un muestreo de las condiciones en las que nuestras aguas están dejando de ser tratadas y enviadas al mar”, declaró.

Además, la edil también pidió que Jumapam entregue información sobre los reportes relacionados con las descargas que presenta ante Comisión Nacional del Agua y explique los mecanismos utilizados para medir tanto el volumen de aguas residuales que ingresa a las plantas como aquel que finalmente recibe tratamiento.

“Queremos saber con qué instrumentos se mide, dónde están los medidores, dónde se encuentran instalados, cuáles son sus lecturas y cuáles son los registros que respaldan la información que se presenta ante Conagua”, dijo.

Durante su posicionamiento, Chollet Morán afirmó que, de acuerdo con información que dijo haber recopilado mediante recorridos y revisión de las instalaciones, menos del 50 por ciento del agua estaría siendo tratada efectivamente, aunque durante la sesión no presentó resultados de laboratorio ni documentación de Conagua que permitiera corroborar ese porcentaje.

Asimismo, sostuvo que existen plantas con infraestructura deteriorada o desmantelada y manifestó preocupación por posibles descargas de aguas residuales hacia cuerpos de agua sin haber recibido el tratamiento correspondiente.

“Las aguas residuales no pueden estar terminando en el mar sin haber recibido el tratamiento correspondiente. Hoy existen denuncias y evidencia de descargas residuales que terminan llegando a cuerpos de agua”, manifestó.

La funcionaria argumentó que el funcionamiento de las plantas no solamente representa un asunto ambiental, sino también de salud pública y de importancia económica para Mazatlán por su condición de destino turístico y su relación con actividades como la pesca, la hotelería y la industria restaurantera.

“Mazatlán vive del mar, Mazatlán tiene vida turística, de pescadores, de restauranteros, de hoteleros; nuestra identidad propia como mazatlecos vive del mar. No podemos tratar al mar como la salida final de un sistema de drenaje que no está funcionando como debería”, expresó.

El posicionamiento de Chollet Morán se dio después de que el gerente general de Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo, informara durante su comparecencia ante Cabildo que el organismo trabaja en siete proyectos ejecutivos para modernizar las plantas de tratamiento y cumplir con la NOM-001-Semarnat-2021.

De acuerdo con lo expuesto por González Naranjo, cinco de esos siete proyectos ya fueron enviados a Conagua para su validación y dos cuentan con el visto bueno de la dependencia, además de señalar que se buscan fuentes de financiamiento para concretarlos, incluidas gestiones de recursos internacionales.

Sin embargo, durante la comparecencia no se detallaron los montos necesarios para cada proyecto ni las fechas previstas para iniciar las obras, mientras que los cuestionamientos sobre el volumen de aguas residuales que actualmente recibe tratamiento quedaron entre los asuntos planteados por los integrantes del Cabildo.

De esta forma, con su solicitud, Chollet Morán busca que la revisión salga del terreno de los señalamientos y se contraste con mediciones, registros oficiales y muestras tomadas directamente en las plantas, a fin de determinar las condiciones actuales del sistema de saneamiento de Mazatlán y conocer qué infraestructura requiere intervención.