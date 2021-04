$!Pide Mario Zamora al Gobierno federal que ‘se encargue’ para tener unas elecciones en paz y en libertad

Recientemente se dio a conocer públicamente que en algunas comunidades del municipio de Escuinapa algunas personas no permitieron el ingreso a candidatos a realizar campañas proselitistas diciendo que ahí nada más permitían la entrada de los abanderados de una fórmula.

“Y lo que he visto en su rostro, lo que he visto en su mirada es esperanza, esperanza de saber que los mejores días de Sinaloa están por venir con Mario Zamora”.

“Gracias a Dios yo no he tenido ningún problema, donde hemos ido, donde hemos estado la gente se ha portado muy bien y lo debo de decir, lo digo con toda humildad, hay un gran ambiente, a donde llegamos ustedes vean, la gente nos pide fotos, se queda después de los eventos, veo en los rostros de la gente, porque yo sí salgo a ver a la gente y a cada evento que voy saludo a todas y cada una de las personas presentes, no nada más a los de la primera fila y los veo a los ojos, a la cara”, añadió el abanderado de dicha alianza integrada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Con relación al tema del crimen organizado y la inseguridad en la entidad dijo que no descarta nada.

“Yo no descarto nada, yo más bien le pido al Gobierno Federal que se encargue, es su responsabilidad de que estén las condiciones para tener unas elecciones en paz y en libertad y aprovecho para todos aquellos adultos mayores que les han dicho que si votan por Mario Zamora le van a quitar su apoyo, mal, mienten, al contrario, fue Mario Zamora quien votó en el Senado para que tu apoyo no te lo quiten nadie, es un derecho constitucional, te lo da el Estado Mexicano, no lo da un Gobierno ni lo da una persona, lo da el Estado Mexicano con el impuesto que pagamos todos los mexicanos”, recalcó en entrevista tras sostener un encuentro con el sector pesquero de la entidad en los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil, en este puerto.

“Es el dinero de todos los mexicanos que decidimos en justicia que el adulto mayor se le diera una retribución, y es más, siendo Mario Zamora Gobernador se van a incrementar esos apoyos porque creemos en ellos”.

También dijo que no hay ningún sólo peso en su campaña que sea de algún Gobierno, que sea dinero público, todo es transparente y cada ciudadano tiene derechos de poder apoyar a quien quiera.

“Qué curioso, el señor Rubén (Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS), antes decía que se utilizaba a la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) para ir a los eventos de un partido y dijo que Cuén (Héctor Melesio Cuén, fundador y dirigente del Partido Sinaloense) era un corrupto y lo dijo él, dijo que Cuén era un corrupto y un corruptor y ahora ya no se queja de la bola de estudiantes que traen ondeando banderines, qué raro que ya no se queje, ya lo corrompieron señor Rubén o qué”, subrayó.

“Ahora se le hace bien que traigan a los estudiantes y a los maestros en los eventos políticos nada más porque ahora van con usted, hay que tener congruencia y decencia, no nada más la lengua larga”.

Tras la reunión con el sector pesquero, organizada por la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, también dijo este martes que tiene seguridad de que se recupere dicho sector y se va hacer una financiera estatal que va a regresarle la confianza a la gente de la pesca y se va a luchar por todo lo que sea justo como es que tengan un costo marino que sea más bajo, igual que sus competidores, no se pide nada especial, nada más que se igualen las condiciones, que den condiciones parecidas para poder competir.

“Hay que revisar cómo están las cosas, hay que ver por qué cada vez es menor (la temporada de pesca), pero el tema central son dos: no hay financiamiento, el financiamiento es muy caro y el costo del diésel es muy caro, hay que concentrarse en eso y hay que buscar esquemas novedosos, abiertos, a lo mejor puede haber una manera que se le regrese ese diferencial en impuestos o en algún apoyo fiscal, hay que buscar la manera, pero hay que llevar esta demanda”, recalcó.

“Y hay que decirlo, los otros legisladores, los de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) para que tenga nombre y apellido, le dieron la espalda a la pesca, como le dieron la espalda al campo, a la ganadería, porque ellos votaron en el Congreso para que quitaran muchos recursos en favor de la pesca y hoy lo dijeron ellos aquí, lo dijo Agustín, lo dijo Candelaria, hoy lo dice la voz de la gente, que nunca vinieron a pararse, a defender lo que somos, aquí sí tienen quién los defienda, yo seré su principal aliado”.

También expresó que él no es chorero y nadie le va a rogar nada para que brinde el apoyo de llegar a ser Gobernador pues tiene muy claro que un Gobernador es empleado de la gente y así lo han visto desde que se registró como candidato y no parará los próximos 7 años y el actual mandatario estatal Quirino Ordaz también sale mucho para estar con la gente, pues no se quiere un Gobernador que esté cansado, que se quede dormido en las reuniones.

En el caso de la denuncia que interpuso el lunes por ataques contra su familia en redes sociales dijo que ojalá se aplique la ley contra quienes resulten responsables.

“Ayer la metí en la Fiscalía (Vicefiscalía Zona Centro) y dejo muy claro que a esta bola de cobardes, sacatones ojalá que la ley los pesque por rajones y por cobardes, ahí van a tener que investigar, porque esas páginas de Facebook pagaron publicidad con una tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito tienen nombre y apellido, tiene que haber un nombre ahí de alguien y ese nombre y apellido tiene amigos y relaciones y hay que seguir el hilito y vas a saber quién es el perverso, el sacatón, cobarde, va salir”, subrayó, entre otros puntos.

“Yo le tengo confianza a la autoridad, por eso lo denuncie ante la Fiscalía y lo voy a denunciar ante la Guardia Nacional también que me dicen que tiene Policía Cibernética para que investigue, pero les digo alto, que lo sepan muy bien, el pueblo se Sinaloa es mucha pieza para este par de cobardes, rajones, por eso les vamos a ganar el 6 de junio”.

También dio a conocer que el Concordia se tendrá candidata a la Alcaldía y está listo para un debate y ojalá lo invite el rector de la UAS a un encuentro en esa institución, abierto, con todos los consejeros académicos, con maestros, estudiantes, padres de familia a un diálogo.

“Porque escuchan la palabra debate y se ponen a temblar, a un diálogo abierto donde llevemos las propuestas en materia educativa, él dice que es lo que sabe (Rubén Rocha Mora) pues órale, y si le da miedo que lleve a su compinche Cuén, que vayan los dos, yo voy a ir sólo, y qué es lo que buscamos, la verdad, no es que yo ande de bravucón, buscamos el beneficio de Sinaloa, seguramente ellos pueden tener una buena idea, yo les aseguro que también tengo unas buenas ideas, expongámoslas ante la gente, ante la sociedad y que esa buenas ideas vengan a enriquecer en beneficio de Sinaloa”.