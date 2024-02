MAZATLÁN._ Para ir en busca de una diputación por el PAN en el próximo proceso electoral, Martín Pérez Torres pidió licencia para separarse de cargo como Octavo Regidor del Ayuntamiento de Mazatlán.

Tras dos años como regidor, será el próximo 1 de marzo que Pérez Torres deje oficialmente el cargo, esto tras la aprobación de solicitud llevada a Cabildo, donde el resto del Cuerpo de Regidores Municipales aprobó por unanimidad la separación del cargo del aún funcionario, quién irá por una diputación.

“Estoy en la búsqueda de poder participar en el próximo proceso electoral y en el caso de Mazatlán al Partido Acción Nacional le va a tocar siglar el Distrito 23 y ese sentido yo quiero estar en todas las posibilidades habidas y por haber para poder inscribirme en la convocatoria del PAN y poder participar como candidato por el Distrito 23, ese es el fin de nuestra solicitud de licencia”, expuso Martín Pérez.

El aún regidor explicó que durante sus últimos días analizará los pendientes que tiene en su despacho, entre los que destacan algunas gestiones de pintas de topes, solicitudes de servicios públicos y otras gestiones más.

“Fue un tema de mucho aprendizaje, porque jamás se había dado en Mazatlán un cabildo que le revelará al Gobierno municipal, el tema de las luminarias, creo que nosotros hemos tratado de cumplir a cabalidad lo que protestamos, cumplir y hacer cumplir la ley”, dijo.

Falta trabajo por hacer

Pérez Torres destacó que todavía hay que esclarecer algunos temas que están pendientes, uno de ellos es la falta de 60 millones de pesos al presupuesto del Ayuntamiento de Mazatlán derivado de la polémica compra de luminarias del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Falta mucho, hay mucha tarea por hacer, a Mazatlán le siguen faltando 60 millones de pesos a su presupuesto derivado de una mala adquisición de luminarias. Está en manos de la justicia, les corresponde a ellos”, mencionó.

Pérez Torres añadió que se suman algunas cuentas pendientes en la desaparecida paramunicipal del Acuario Mazatlán, la cual dejó en el aire algunos temas administrativos, los cuales la misma Auditoría Superior del Estado señaló en su momento.

Sumado a otras observaciones por parte de la ASE sobre adquisiciones y recursos invertidos en lo que ahora es el Parque Central de Mazatlán, recursos que habrían sido aplicados sin procesos administrativos.

“Tiene que haber responsables, si no, todo mundo va a estar al amparo de no pasa nada. Eso es lo que yo estoy pidiendo, que se revise porque ya va a ser una Paramunicipal que ya no está, ya no existe, no puede ser que se olvidó y quedó en el pasado”, aseveró.

En sustitución de Martin Pérez llegará Alfredo Martínez Núñez, un maestro normalista originario de El Quemado de la Sindicatura de El Quelite, en su momento fue Comisario de El Quemado junto a sus trabajos relacionados al magisterio.

“Él (Alfredo) llega muy entusiasmado, en algunos momentos ha estado presente tanto en sesiones de Cabildo como en la oficina donde hemos tratado de ponerlo al día, obviamente va a tener este periodo de aprendizaje. Es una persona muy inteligente, entonces, no tengo la menor duda de que va a hacer el mejor de los trabajos”, finalizó Pérez Torres.