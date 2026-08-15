$!Pide Morena unidad y organización territorial durante asamblea en Mazatlán

La defensa de la soberanía nacional y la unidad interna fueron los principales mensajes compartidos durante la Asamblea Informativa realizada por Morena en la plazuela Miguel Hidalgo, de la colonia Benito Juárez, donde dirigentes, legisladores y aspirantes a la coordinación estatal convocaron a fortalecer la presencia territorial del partido. Ante militantes y simpatizantes, los participantes sostuvieron que la continuidad de la Cuarta Transformación dependerá de la organización de sus bases, el acercamiento con la ciudadanía y la capacidad para superar las diferencias surgidas durante los procesos internos. La reunión se desarrolló bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”, mediante la cual Morena expresó su rechazo a cualquier intento de intervención extranjera en los asuntos internos de México y refrendó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.





En el encuentro participaron el dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza, el diputado local Manuel Guerrero Verdugo, coordinador de la estructura estatal del partido, así como los perfiles que buscan encabezar la Coordinación Estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación. Piden reforzar el trabajo desde ‘el territorio’ Guerrero Verdugo llamó a los integrantes del partido a informarse y no permitir que las decisiones adoptadas fuera del país sustituyan el funcionamiento de las instituciones mexicanas. Además, sostuvo que recurrir a presiones o sanciones extranjeras no debe convertirse en una vía para intervenir en la vida política nacional, por lo que, frente a ese escenario, planteó que Morena debe responder con unidad y mayor presencia en las comunidades. “Seguiremos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, asimismo, hacemos un llamado a la unidad inquebrantable de las y los militantes, simpatizantes afiliados de Morena, que la esperanza se mantenga intacta, refrendando el respaldo a nuestro movimiento, al dejar un legado digno a nuestra gran nación”, comentó.





Por su parte, el dirigente estatal Édgar Barraza coincidió en que la soberanía nacional se defiende mediante la participación y la organización ciudadana. Por ello, convocó a la militancia a continuar con los recorridos casa por casa y la difusión de los resultados de los gobiernos emanados de Morena. “La soberanía nacional no se vende, se defiende, se defiende con organización, con conciencia, unidad y participación, pensando en los derechos. Sigamos compañeros y compañeras, yendo casa por casa, recorriendo por los territorios”, expresó. Asimismo, refrendó los compromisos del partido con la Presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que el movimiento debe impedir que intereses externos pretendan dividir a la sociedad mexicana mediante información falsa. Llaman a dejar de lado los proyectos personales Aunque los asistentes expresaron su respaldo a diferentes perfiles, los aspirantes a la coordinación estatal coincidieron en que el proceso interno no debe fracturar al partido ni anteponer intereses individuales al proyecto político de Morena. La senadora con licencia Imelda Castro Castro señaló que las asambleas deben servir como espacios de encuentro y unidad, destacando que la responsabilidad de quienes participan en el proceso es responder a las necesidades de la población. “Aquí no hay proyectos personales, individuales, aquí está el proyecto de la transformación y el pueblo de Sinaloa, esa es nuestra guía, el pueblo es nuestra responsabilidad y a él tenemos que responder y después compañeros y compañeras, hay que seguir trabajando”, dijo. Graciela Domínguez Nava, diputada federal con licencia, afirmó que la principal tarea de Morena es defender la transformación y la soberanía desde las calles, colonias y comunidades.





“Desde la calle, casa por casa, donde tenemos que combatir la desinformación, lo que está haciendo la derecha, hay que decirlo claro, los dirigentes del PRI y el PAN, como ya no les resultan los fraudes electorales, han pedido apoyo al extranjero para que haya injerencia política en nuestro país, pero no se les vamos a permitir, porque el pueblo es más grande que los intereses de esos partidos políticos”, externó. Por su parte, Omar López Campos destacó que Morena cuenta con más de 100 mil afiliados en Sinaloa, a quienes llamó a movilizarse para explicar los logros del movimiento y mantener el respaldo social. “Sin embargo, no se los digo para confiarnos, sino para fortalecer la defensa de nuestro movimiento y de la soberanía nacional. Hay que salir a presumir nuestros logros, hablar de la bondad de los que nos presenta ser de la Cuarta Transformación... Me parece que no se nos debe olvidar en las asambleas, en los recorridos casa para casa, en el encuentro con la ciudadanía, que defender a Morena es defender la transformación y defender la transformación es defender a México”, declaró. Rodolfo Valenzuela señaló que la militancia, los simpatizantes y la ciudadanía organizada constituyen la verdadera fuerza de la Cuarta Transformación. Ante lo que describió como una estrategia de desinformación promovida por grupos de derecha, pidió mantener un movimiento unido y organizado. “Por eso nosotros, en la forma en que ellos están generando una desinformación y haciendo una guerra convectiva. Por eso nosotros debemos tener muy claro el enfoque, estar unidos y organizados, porque este movimiento no se puede debilitar y no se debilitará. con la fuerza que tiene Morena aquí en el estado”, dijo. En el mismo sentido, Tomás López Bajo recordó que la soberanía de México es resultado de distintas luchas históricas y convocó a los aspirantes y sus seguidores a respaldar a quien resulte elegido para conducir los trabajos partidistas en el estado. “Así como nosotros lo estamos haciendo, los convoco a la unidad, los convoco a la unidad, una verdadera unidad donde nosotros mismos estamos compitiendo. Hay que sumarnos todos, hay que sumarnos, eso es unidad”, comentó. María Teresa Guerra Ochoa, diputada local con licencia, aseguró que la principal fortaleza de Morena se encuentra en su base social. Consideró que la competencia interna debe desarrollarse con responsabilidad para evitar divisiones. “Unidad, territorio y organización, esos deben ser los tres ejes que nos guían, porque hoy queda claro la embestida que tiene la ultraderecha del extranjero y la nacional, como la derecha no tiene base social, no tiene fuerza propia, agarra a la ultraderecha internacional para tratar de construir músculos, pero no lo van a lograr, la fuerza de este movimiento transformador va a vencer a la ultraderecha del extranjero y a la ultraderecha nacional”, externó.



