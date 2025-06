Pide Obispo a padres y madres a ser responsables tras hallazgo de un feto en parroquia de Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de que el pasado viernes un feto humano fue abandonado dentro de un frasco en la Parroquia de María del Mar, en Playa Sur, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, hizo un llamado a padres y madres a ser responsables de sus actos.

“Bueno, pues yo creo que ahí viene la responsabilidad, la madre debe ser responsable y el padre también debe ser responsable y muchas veces puede pasar que porque la mujer está desprotegida sucedan esas cosas y entonces también no es infrecuente que haya hombres que se desligan de sus responsabilidades y pues se dice que si hubiera más padres responsables habría menos abortos”, señaló.

“Y la mujer también a veces sufre muchísimo y a veces son personas que no tienen las capacidades como para sobrellevar la circunstancias de su vida, entonces por una parte nos invita a que el padre y la madre deben ser responsables siempre de sus actos, de sus hechos, de sus compromisos, y no ver la vida simplemente como una aventura fugaz, sino como un compromiso que siempre hay que tomar con seriedad, más cuando está de por medio una vida humana no es válido como desligarse y dejar esa responsabilidad sagrada de lado porque esa es una falta muy grave, muy seria, porque hay un ser humano indefenso y nosotros estamos invitados siempre a proteger todos la vida humana desde el seno materno hasta la muerte natural”.

Como se informó en su momento, fue cerca de las 11:00 horas del pasado viernes cuando apareció el feto humano en el frasco en la parroquia en mención, sin que los vecinos o alguna persona se diera cuenta de quién lo dejó en el lugar.

Tras el reporte a las autoridades, de los hechos y las investigaciones, se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, añadió que parece ser que nada más así fue llevado el feto a ese lugar.

“La iglesia tuvo cámaras antes, según parece ahí a la entrada actualmente no las tiene, hoy no se pudo sacar ninguna evidencia”, continuó.

“De forma aislada llega a pasar, de forma aislada, incluso a veces han dejado a un niño de meses vivo en algún lugar, ha llegado a pasar vamos a decir en un promedio de una vez cada 10 años, aquí en Mazatlán llega a darse que en alguna iglesia abandonan al niñito cubierto con una cobijitas y ya se le protege, se le tiene que llevar, muchas veces se ha llevado ahí a la Ciudad de los Niños porque ahí reciben desde los primeros días de nacidos, sí llega a pasar, pero gracias a Dios no es frecuente”.

Espinosa Contreras recalcó que también se sabe que a veces llega a pasar algo todavía peor, que los dejan en un basurero.

“También sabemos que alguna vez llega a pasar algo todavía peor, que los dejan en un basurero”, expresó.